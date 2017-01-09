Полиция: Соблюдайте правила безопасности

В полиции предупреждают, что в зимнее время, когда большую часть суток темно и туманно, возрастает число имущественных преступлений — грабежей и разбойных нападений. Статистика показывает, что большинство из них совершается в общественных местах и на улицах вечером и ночью. Предметами преступного посягательства являются деньги, средства мобильной связи, верхняя одежда и другое имущество граждан.

Чтобы оградить себя от таких происшествий, полицейские рекомендует придерживаться простых правил:

— не злоупотребляйте алкогольными напитками. Нетрезвый человек на улице, независимо от времени суток, становится легкой добычей для злоумышленников. К тому же, повышается риск получения обморожений;

— если вам все же пришлось засидеться допоздна в гостях или на мероприятии, ни в коем случае не добирайтесь домой пешком, лучше воспользоваться услугами официального такси;

— не демонстрируйте наличие дорогих моделей сотовых телефонов, крупных сумм денег, ювелирных украшений;

— в вечернее время встречайте близких людей на остановках;

— обходите неосвещенные участки улиц;

— сопровождайте детей на все мероприятия. В детских праздниках бывает повышенная суета, этим могут воспользоваться злоумышленники, а дети, как правило, доверчивы и в ожидании встречи с любимыми сказочными персонажами бывают рассеянны;

— не оставляйте детей одних дома, лучше заранее договориться с родственниками и соседями. Ваше отсутствие может обернуться бедой, особенно в период новогодних праздников — всевозможные электрогирлянды, свечи повышают уровень возникновения пожароопасных ситуаций.

Соблюдайте правила безопасности.