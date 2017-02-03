Полиция разыскивает скрывшегося от следствия

Разыскивается скрывшийся от следствия обвиняемый в совершении преступления предусмотренного п. «а», «г» ч.4.ст.290 УК РФ «Получение взятки» Акулов Сергей Владимирович, 1983 года рождения, уроженец г.Якутска.

На период совершения преступления Акулов С.В. являлся заместителем директора департамента по конкурентной политике Архангельской области. В настоящее время место нахождение разыскиваемого не установлено.

По всей имеющейся информации обращаться по телефону 8(818-2)21-70-22, 21-64-05 УУР УМВД России по Архангельской области.