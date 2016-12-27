Поисковики Твери нашли погибшего солдата из Нюрбинского района

В эти дни в социальных сетях появилась информация о том, что поисковиками в Тверской области найден погибший солдат из Нюрбинского района с подписным медальоном на имя Кузьмина Дмитрия Даниловича, 1915 года рождения. Призывался солдат Нюрбинским РВК, Якутской АССР в августе 1941г.

На медальоне был указан адрес сестры: Фёдорова (по медальону Кузьмина) Настя Даниловна, Нюрбинский р-н, Мальжегарский наслег. Информация была с просьбой оповестить близких и родственников солдата.

В редакцию газеты «Кыым» обратился глава Мальжегарского наслега Нюрбинского района Никита Афанасьевич Иванов с просьбой установить связь с поисковиками Тверской области, которые нашли останки земляка, солдата Кузьмина.

Журналисты газеты «Кыым» смогли связаться и установить связь с поисковым отрядом «Фронт», который нашел останки якутского солдата Кузьмина Дмитрия Даниловича. По сообщению члена поискового отряда Олега Гусева, останки солдата были найдены еще в 2012 году. Точнее, 27 апреля 2012 года – символично, что в День Республики Саха (Якутия) — поисковым отрядом «Фронт» Кировской государственной медицинской академии (г. Киров, командир отряда Кутергин Алексей Владимирович) в урочище Язвы Старорусского района Новгородской области. И уточнили, что нашли его не в Тверской области, как говорилось в сообщении, а в Кировской области.

На тот момент записку медальона поисковики прочитать не смогли, и Дмитрий Данилович был захоронен в братской могиле как неизвестный солдат 7 мая 2012 года на воинском мемориале деревни Давыдово со всеми воинскими почестями.

Вот что было опубликовано в 2012 году на сайте администрации Старорусского района: «В понедельник, 7 мая 2012 года, на воинском захоронении деревни Давыдово Старорусского муниципального района, состоялась торжественная церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ. Участие в ней приняли старорусцы, бойцы поисковых отрядов, представители администрации мунципального района.

Приветствуя людей, собравшихся почтить светлую память советских воинов — героев, глава администрации района Андрей Быков поблагодарил бойцов поисковых отрядов за нелёгкий труд и отметил, что только в этой поисковой вахте приняли участие более пятисот человек из тридцати отрядов.

«Люди приехали к нам из Москвы и Московской области, Тюмени, Сургута, Нефтеюганска, Красноярска, Кирова, Саратовской области, Сыктывкара, из различных городов Новгородской области,- сказал Андрей Быков. — Я от всей души хочу поблагодарить этих самоотверженных, патриотичных и верных своему делу людей за беспримерно тяжёлый труд. Стоит отметить, что с годами число поисковиков, приезжающих в наш район, растёт».

Как сообщают дальше поисковики, если родственники Дмитрия Даниловича из Мальжегарского наслега захотят посетить место его гибели и захоронения, они готовы их встретить, разместить и сопроводить по местам боевой славы солдата.

«Мы, земляки, первым делом создали рабочую комиссию из числа сотрудников администраций Мальжегарского наслега, Нюрбинского района, Нюрбинского музея Дружбы им. К.Д. Уткина, — отметил Никита Иванов, глава Мальжегарского наслега Нюрбинского района. — Мы выяснили, что солдат был призван на фронт 1 сентября 1941 года. Был членом колхоза «Ленин». Извещение о его смерти датируется февралем 1942 года. Его родной брат, Николай Данилович, был также призван на фронт и после тяжелого ранения вернулся домой в 1943 году. После войны обзавелся семьей. И его дочь, Анастасия Кузьмина, долгое время жила в Нюрбачане. Так что потомки солдата Дмитрия Даниловича из Мальжегарского наслега есть. В феврале или апреле 2017 года рабочая комиссия планирует поездку земляков и родственников в Кировскую область, где отдадут дань памяти погибшему солдату из далекой якутской земли».

«Много лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, но благодаря поисковым отрядам, солдаты продолжают возвращаться домой. Это большая и сложная работа, достойная большого уважения, — сказала Марина Богословская, член Общественной палаты Российской Федерации. — Спасибо коллегам из Общественной палаты Тверской и Кировской областей, которые оперативно подключились к акции по увековечиванию памяти павших солдат. А также медиагруппе «Ситим», которая наладила связь и проложила мост памяти той далекой войны».