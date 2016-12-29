Подведены итоги работы строительного комплекса Якутии за 2016 год

В 2016 году около 3500 семей по всей республике улучшили свои жилищные условия за счет господдержки, ожидается ввод 600 тысяч квадратных метров жилья и построено 48 объектов социально-культурного назначения через Инвестпрограмму РС(Я). Эти показатели были озвучены на итоговом собрании предприятий строительного комплекса Якутии.

«Жилищное строительство в Якутии продолжает наращивать объемы и не сбавляет темпы, несмотря на общую экономическую ситуацию в стране. В 2015 году объемы ввода жилья в Якутии составили 546,2 тысяч кв. метров. А с достижением нового показателя в 600 тысяч квадратов уровень обеспеченности якутян жильем увеличится до 21,5 квадратных метров на человека» — сообщил заместитель Председателя Правительства Игорь Никифоров, открывая встречу с руководителями предприятий строительного комплекса.

Существенный вклад в объемы жилищного строительства внесли госпрограммы. В 2016 году основное внимание уделено молодым семьям и индивидуальному жилищному строительству. Продолжена работа по обеспечению жильем детей-сирот, многодетных семей с 5 и более детьми, инвалидов, ветеранов ВОВ и других категорий граждан. Всего в 2016 году за счет государственной поддержки получат новое жилье около 3500 семей по всей республике.

Вице-премьер также сообщил, что за 2016 год в республике введено 48 объектов социально-культурного назначения. Самая крупная школа в этом году будет введена в пос.Геологов Якутска, она рассчитана на 360 учеников. А самый большой детский сад на 200 мест построен в селе Амга. Кроме того, развернулось строительство детских садов через механизм государственно-частного партнерства, с вводом 16 объектов в сфере дошкольного образования будет создано 2631 место.

В преддверии наступающего года Министр архитектуры и строительного комплекса Вера Кузакова ознакомила строителей с изменениями в законодательстве. В числе основных нововведений Градостроительного кодекса РФ министр отметила переход госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на электронный формат. Новый механизм внедряется во всех регионах России с 1 января 2017 года.

Министр также обратила внимание на поправки в 214-ФЗ, направленные на ужесточение требований к застройщикам и усиление защиты прав участников долевого строительства.

В 2017 году так же планируется построить не менее 600 тысяч квадратных метров жилья.

«При этом строительство должно вестись с учетом комплексного развития территорий. На сегодня это одно из главных требований федеральных госпрограмм при рассмотрении заявок регионов на софинансирование» — отметила министр.

Из числа задач строительного комплекса на следующий год в качестве приоритетных были обозначены реализация программы переселения граждан из аварийного жилья и повышение качества строительства путем усиления контроля и подбора экономически эффективной проектной документации, рекомендуемой к повторному применению.

Помимо этого предстоит совместная и комплексная работа с муниципальными образованиями по обеспечению инфраструктурой земель для многодетных семей, внедрению Региональной ГИС территориального планирования и благоустройству общественных пространств.

В 2017 году также начнется проектирование значимых для науки и культуры объектов – Всемирного центра мамонта с криохранилищем, Музыкального театра с конгресс-холлом и 2-ой очереди Высшей школы музыки РС(Я).

С подведением итогов года также были отмечены наградами лучшие представители строительного комплекса Якутии.