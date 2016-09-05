Подрядчик добивается банкротства предприятия Константина Ильковского за долги

Подрядчик Александр Вдовиченко, выполнивший в 2015 году ряд услуг для ООО «Якутское», принадлежащего Константину Ильковскому, до сих пор безуспешно добивается оплаты. В июле в Якутский городской суд поступило его заявление о взыскании с должника 431 тысячи рублей. В августе истец обратился в Арбитражный суд республики с иском, в котором потребовал признать предприятие банкротом.

Как следует из материалов дела, исполнитель заключил с заказчиком договор возмездного оказания услуг. В соответствии с ним Александр Вдовиченко выполнил разборку и сборку жилых вагонов на одном из объектов строительства ООО «Якутское». «Истец добросовестно исполнил условия договора. Между тем, оплату оказанных услуг ответчик до настоящего времени не произвел», — говорится в решении суда.

Суд постановил удовлетворить исковое заявление гражданина и взыскать с ООО «Якутское» сумму долга, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Добавим, в последние годы предприятие неоднократно выступало ответчиком в суде по делам о невыплате зарплат.

Напомним, Константин Ильковский, №2 регионального списка партии «Справедливая Россия» на выборах в Государственную думу РФ VII созыва, указом президента страны Владимира Путина в феврале был досрочно освобожден от должности губернатора Забайкальского края. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отставка связана с плохой финансовой дисциплиной, в частности, задержками зарплаты бюджетникам, а также невыполнением обязательств региона по переселению граждан из аварийного жилья.

ООО «Якутское» является одним из основных спонсоров регионального списка СР на выборах в Госдуму РФ. Согласно официальным данным на сайте ЦИК РС(Я), вклад предприятия в партийную казну составляет 5 млн руб.