Почти 5 миллиардов рублей направят Дальнему Востоку для охраны окружающей среды

До 2020 года Дальний Восток получит более 4,7 млрд рублей на сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий и защиту окружающей среды. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды».

«Мало кто представляет, насколько контрастны дальневосточные регионы. Это выход к двум океанам: Тихому и Северному Ледовитому. Границы с четырьмя государствами – Китаем, Японией, США и Северной Кореей. Климат – от арктических пустынь Чукотки до жаркого и влажного Приморья. Одна из наших приоритетных задач — сохранить уникальную дальневосточную природу», – прокомментировал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Сегодня в Дальневосточном федеральном округе созданы и финансируются 42 особо охраняемые природные территории федерального значения – 25 государственных природных заповедников площадью 13,5 млн гектаров, 7 национальных парков площадью 4,35 млн гектаров, 9 государственных природных заказников федерального значения площадью 1,3 млн гектаров, 1 памятник природы федерального значения площадью 152 гектара.

Как прокомментировал глава минприроды России Сергей Донской, в рамках приоритетного проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть» особенное внимание уделено проектам развития дальневосточных охраняемых территорий для экологического туризма. Кроме того, в макрорегионе будет продолжена работа по увеличению численности редких видов животных, таких как амурский тигр и дальневосточный леопард.

Госпрограмма «Охрана окружающей среды» входит в перечень из 27 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока. Работа по формированию «дальневосточных разделов» находится на особом контроле у вице-премьера – полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба минвостокразвития России.