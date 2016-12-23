Почта России запустила отправку по услуге «Посылка онлайн» для интернет-магазинов еще в 4 городах

Почта России расширила популярную у корпоративных клиентов услугу «Посылка онлайн»: теперь отправить заказы по фиксированному тарифу в 114 населенных пунктов могут интернет-магазины из 8 городов страны. Новыми городами, где заработал сервис, стали Ростов-на-Дону, Самара, Иркутск и Хабаровск.

В 2015 году услуга по доставке товаров «Посылка онлайн» была запущена для корпоративных клиентов Почты России в Москве, а с апреля 2016 года — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. С момента запуска нового сервиса им воспользовались уже сотни крупных и региональных интернет-магазинов.

Услуга разработана специально для участников рынка дистанционной торговли с учетом территориальных особенностей. Минимальный лимит отправлений в рамках услуги «Посылка Онлайн» для региональных клиентов был специально снижен и составляет от 200 посылок в месяц, что в 5 раз меньше, чем для отправителей из Московского региона (от 1000 посылок в месяц). При этом Почта России гарантирует соблюдение установленных минимальных рыночных сроков доставки. Отправления принимаются партиями и проходят приоритетную обработку в сортировочных центрах, что позволяет пересылать их максимально оперативно.

В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Иркутске и Хабаровске стоимость внутригородской доставки посылки весом до 5 кг в рамках услуги «Посылка онлайн» составляет всего 84 рубля (без НДС).

Почти вдвое с апреля этого года увеличилось количество городов вручения «посылок онлайн». Теперь заказы из интернет-магазинов доставляются по фиксированным тарифам в 114 городов России. На них, по статистике, приходится около 90% рынка дистанционной торговли.

Помимо расширения количества городов в рамках уже существующих тарифных зон, добавились и новые тарифные зоны. Так, например, для отправлений из Москвы помимо ранее действовавших тарифных зон 126, 160 и 245 рублей (без НДС), появилась новая зона – 304 рубля (без НДС), включающая серию городов, находящихся в отдаленных территориях страны. В нее, например, вошли Магадан, Кызыл, Петропавловск-Камчатский, Салехард, Южно-Сахалинск и др. Важно, что фиксированные тарифы на доставку «посылок онлайн» остаются неизменными с 2015 года.

«Оперативная и качественная доставка – важнейшее звено ведения бизнеса на рынке интернет-торговли. Те магазины, которые уже подключились к услуге «Посылка онлайн», успели оценить ее преимущества. Сейчас мы расширили территорию покрытия и работаем над тем, чтобы она как можно скорее стала доступной для всех отечественных игроков дистанционной торговли», – прокомментировал заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Кроме того, для ускорения доставки отправлений Почта России продолжает открывать специализированные центры выдачи и приема посылок (ЦВПП) – сейчас 469 таких центров действуют в 185 городах страны, до конца 2016 года их будет 500.