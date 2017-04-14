Почта России выпустит открытку с рисунком победителя конкурса, посвященного Шерлоку Холмсу

Подведены итоги интерактивного конкурса Почты России «Открытка Шерлока». Карточка, посвященная приключениям великого сыщика, будет выпущена ограниченным тиражом для бесплатного распространения среди почитателей Шерлока Холмса на тематическом мероприятии, приуроченном ко дню рождения Артура Конан Дойла 22 мая.

С начала года участники присылали авторские графические изображения на тему произведений Артура Конан Дойла о великом сыщике. Также участники конкурса размещали свои работы в социальных сетях с хэштегами #ОткрыткаШерлока и #ПочтаРоссии.

В период проведения конкурса было прислано более 100 конкурсных работ, выполненных в разных художественных стилях – от акварельного рисунка до современной графики. Самыми популярными изображениями конкурсных работ стали, конечно, портреты и профили Шерлока Холмса и его и неизменные атрибуты – трубка и шляпа. Авторам многих работ также удалось передать настроение классического лондонского колорита, нарисовав Биг Бен, набережную Темзы, исторические здания, камины и, конечно, традиционное английское чаепитие.

Лучшей конкурсной работой был признан рисунок Светланы Токаренко из Санкт-Петербурга, на которой изображен черно-белый профиль сыщика, составленный из цитаты героя: «Истиной, какой бы невероятной она ни казалась, является то, что останется, если отбросить все невозможное. Шерлок Холмс». Именно эта работа будет использована для создания эскиза уникальной открытки специальной почтовой серии.