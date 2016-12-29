Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

В период новогодних праздников главпочтамты Москвы (отделение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26) и Санкт-Петербурга (отделение 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 9) будут круглосуточно открыты для посетителей за исключением промежутка времени с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января.

Режим работы остальных отделений почтовой связи

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час. Отделения с круглосуточным режимом работы Москва 107241 (ул. Уральская, д.1) и Москва 121099 (Смоленская пл., д.13/21) 31 декабря и 6 января будут открыты до 21:00.

1, 2 и 7 января 2017 года являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме, отделения с круглосуточным режимом Москва 107241 (ул. Уральская, д.1) и Москва 121099 (Смоленская пл., д.13/21) 3 и 8 января будут работать с 8:00. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.