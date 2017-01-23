Почта России доставила подарки детям из детских домов

В рамках благотворительной акции «Помоги Деду Морозу» Почта России доставила детям из детских домов около 3,5 тыс. подарков, которые неравнодушные россияне, в том числе сотрудники Почты, заказывали на сайте «Почтамаркет» и оплачивали их, не выходя из дома или офиса. Якутяне оформили подарки в адрес воспитанников Детского дома п.Мохсоголлох Хангаласского улуса.

При этом подарки к Новому году заранее выбирали сами ребята вместе с воспитателями. В акции приняли участие более трех тысяч детей разного возраста, в том числе дети-инвалиды, из 76 детских домов и интернатов, расположенных в 61 регионе страны.

Доставку подарков Почта России осуществляла абсолютно бесплатно.

Сотрудники Почты России уже второй год отправляют в детские дома новогодние подарки с помощью ресурса, специально созданного на площадке «Почтамаркет». А в этом году к работникам Почты присоединились и другие неравнодушные граждане.

«Мы искренне благодарим всех, кто присоединился к нашей акции в преддверии Нового года. Мы с вами поддержали добрую традицию отправлять подарки, игрушки в детские дома. Данная акция позволили поздравить детей адресно, с учетом возраста и интересов каждого – отправить подарок, который ребенок с нетерпением ждал от Деда Мороза», – отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.