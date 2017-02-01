Победитель конкурса «Я-инженер» награжден Грамотой Правительства республики

Роман Востриков, победитель второго республиканского конкурса «Я-инженер» на призы члена Совета Федерации Вячеслава Штырова, получил Грамоту Правительства Республики Саха (Якутия) с вручением золотых наручных часов за заслуги в области социально-экономического развития республики.

«Эмоции, конечно, словами не передать. Это очень высокая награда и я рад, что получил ее. Но это еще и большая ответственность, потому что теперь на меня смотрят не просто как на рядового сотрудника, а как на человека, которого отметило правительство республики», — поделился Роман своими впечатлениями. Также он сказал, что сам факт, что победителей конкурса «Я-инженер» отмечают таким образом, свидетельствует о повышении престижа не только самого конкурса, но профессии «инженер».

Напомним, что состоялось два республиканских конкурса «Я-инженер» на призы члена Совета Федерации Вячеслава Штырова в 2014 и 2015 годах. Победителем первого конкурса в номинации «Профессиональный инженер» и обладателем главного приза – автомобиля «Nissan Almera» стал Нюргун Захаров, заместитель главного инженера рудника «Интернациональный» компании «Алроса» с работой «Изменение технологии подготовки и отработки слоев на примере запасов междуэтажного целика». Он также за свою разработку и труд на производстве получил Грамоту Правительства Республики Саха (Якутия).

Победителем второго конкурса в этой же категории стал старший механик филиала компании «Якутуголь» (структура ПАО «Мечел») Роман Востриков с работой «Замена импортных запасных частей а/с Кomatsu-830Е на отечественные аналоги» и также получил главный приз – автомобиль «Нива».

В 2016 году конкурс вышел на Дальневосточный уровень, заявки для участия принимались изо всех регионов Дальневосточного федерального округа. Победителем конкурса стал Василий Шишигин, ведущий инженер Департамента по эксплуатации электрических сетей ПАО «Якутскэнерго», с работой «Применение защитных накладок для ремонта и продления срока службы деревянных опор линий электропередачи». Он также получил автомобиль «Нива».