Победитель главного приза от компании «Паритет» получил отдых на море

Андрею Константиновичу 55 лет, он только вышел на пенсию, до того проработал охранником в одном из предприятий столицы республики. Ездит на стареньком Suzuki Solio, в котором души не чает, вот уже десяток лет, и привык заправляться на АЗС «Паритет», благо расположена рядом с домом. С удивлением услышал, что на его родной уже заправке есть «вкусные» фишки – скидка 60 копеек с литра, к примеру, если оплачивать банковской картой, или топливной картой самой компании – выгодно, в любом случае. Сказал, что обязательно попробует, на пенсии каждая экономия значительна.
В прошлую пятницу, когда вечером на его телефон позвонили с незнакомого номера, и сказали что он выиграл главный приз от «Паритета», Андрей Константинович, правильный по сути человек, подумал что это развод и передал трубку не менее скептичной жене. Но когда на том конце приятный молодой человек предложил приехать на вполне конкретный и знакомый адрес для получения приза – начал вспоминать Андрей Константинович, что да, в декабре он получил купон на заправке – до того на полную тысячу он не заправлялся никогда, а тут вот была необходимость залить полный бак. И каково было удивление супругов, когда руководитель филиала компании «Паритет» в городе Якутске Вячеслав Томилов вручил пенсионеру сертификат от проверенной компании «Гермес Тур» на 80 тысяч рублей – хватит на двоих погреть косточки на море!
Теперь Андрей Константинович строит планы на отдых, за родителей рады дети и всем рекомендуют – «Паритет» дарит радость своим клиентам, не только заправляя отличного качества топливом от ведущих производителей по привычной цене, но и делая такие вот небольшие сюрпризы. Заслужил Андрей Константинович.
С мая 2016 года сеть АЗС «Паритет» в Якутске проводила для своих клиентов бонусную призовую акцию – при заправке на любой АЗС клиент получал купон розыгрыша. Первый розыгрыш призов вызвал небольшую пробку на Автодорожной, интерес к акции люди проявили огромный.
С июня к акции присоединились города Нерюнгри и Алдан, охват стал еще больше. В акции, по итогам тиражей выпуска купонов разыгрывались замечательные призы – iPad, смартфоны, комплекты зимних шин, резиновые лодки, горнолыжное снаряжение, в завершающем этапе руководство сети «Паритет» решило разыграть сертификат на турпоездку на двоих от проверенного и надежного туроператора – им стал «Гермес Тур». Плюс к этому каждый раз в качестве поощрительных призов клиенты, участвующие в розыгрыше, получали топливные карты от «Паритет» различного номинала.
Всего за период акции обладателями призов от «Паритета» стали порядка 300 клиентов, заправляющихся на сети, поставляющей качественное моторное топливо. Ежемесячно «Паритет» в городах Алдан, Нерюнгри и Якутск разыгрывал 3 тонны топливными картами.
Розыгрыш финального этапа прошел 3 февраля в городах Якутск, Нерюнгри и Алдан. В присутствии членов тиражных комиссий, куда вошли сотрудники «Паритета» ведущие и их юные помощники разыграли 52 комплектов призов.
Результаты проведения розыгрыша акции «Больше солнечного лета» ЯКУТСК
|№ п/п
|
Наименование приза
|
Номер телефона
|
Номер купона
|
1
|
Сертификат «Отдых на море»
|
+792ХХХХ1977
|
Я07937
|
2
|
Топливная карта номиналом 300 литров
|
+799 ХХХХ5941
|
Я07800
|
3
|
Топливная карта номиналом 200 литров
|
+791 ХХХХ 2230
|
Я14748
|
4
|
Топливная карта номиналом 100 литров
|
+791 ХХХХ 9453
|
Я11867
|
5
|Топливная карта номиналом 100 литров
|
+791 ХХХХ 7646
|
Я08889
|
6
|Топливная карта номиналом 100 литров
|
+792 ХХХХ 7329
|
Я00500
|
7
|Топливная карта номиналом 50 литров
|
+792 ХХХХ 6152
|
Я02550
|
8
|Топливная карта номиналом 50 литров
|
+792 ХХХХ 7319
|
Я06096
|
9
|Топливная карта номиналом 50 литров
|
+798 ХХХХ 7000
|
Я03565
|
10
|Топливная карта номиналом 50 литров
|
+791 ХХХХ.3438
|
Я02159
|
Дополнительные призы
|
11
|Портативный аккумуляторInterStep PB24000
|
+791 ХХХХ 1699
|
Я06460
|
12
|Фоторамка DEXP MP-72
|
+791 ХХХХ 6248
|
Я00659
|
13
|Автокомпрессор
|
+798 ХХХХ 5605
|
Я04856
|
14
|Видеорегистратор
|
+792 ХХХХ 1570
|
Я05379
|
15
|Подарочный сертификат 0072«Царская охота»
|
+792 ХХХХ 9074
|
Я05190
|
16
|Подарочный сертификат 0093 «Царская охота»
|
+796 ХХХХ 5393
|
Я03693
|
17
|Подарочный сертификат 0097«Царская охота»
|
+796 ХХХХ 7464
|
Я07357
|
18
|Набор рыбака
|
+796 ХХХХ.8889
|
Я13769
|
19
|Подарочная карта «Спортмастер» 30107139
|
+799 ХХХХ 0514
|
Я02651
|
20
|Подарочная карта «Спортмастер» 30107170
|
+791 ХХХХ3609
|
Я06824
Сеть АЗС «Паритет» благодарит всех своих клиентов за проявленный огромный интерес к стимулирующей акции. В 2017 году компания продолжит линию поощрения своих лояльных клиентов, которых становится все больше и на Юге Якутии и в столице республики. Следите за публикациями!