Победитель главного приза от компании «Паритет» получил отдых на море

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Андрею Константиновичу 55 лет, он только вышел на пенсию, до того проработал охранником в одном из предприятий столицы республики. Ездит на стареньком Suzuki Solio, в котором души не чает, вот уже десяток лет, и привык заправляться на АЗС «Паритет», благо расположена рядом с домом. С удивлением услышал, что на его родной уже заправке есть «вкусные» фишки – скидка 60 копеек с литра, к примеру, если оплачивать банковской картой, или топливной картой самой компании – выгодно, в любом случае. Сказал, что обязательно попробует, на пенсии каждая экономия значительна.

В прошлую пятницу, когда вечером на его телефон позвонили с незнакомого номера, и сказали что он выиграл главный приз от «Паритета», Андрей Константинович, правильный по сути человек, подумал что это развод и передал трубку не менее скептичной жене. Но когда на том конце приятный молодой человек предложил приехать на вполне конкретный и знакомый адрес для получения приза – начал вспоминать Андрей Константинович, что да, в декабре он получил купон на заправке – до того на полную тысячу он не заправлялся никогда, а тут вот была необходимость залить полный бак. И каково было удивление супругов, когда руководитель филиала компании «Паритет» в городе Якутске Вячеслав Томилов вручил пенсионеру сертификат от проверенной компании «Гермес Тур» на 80 тысяч рублей – хватит на двоих погреть косточки на море!

Теперь Андрей Константинович строит планы на отдых, за родителей рады дети и всем рекомендуют – «Паритет» дарит радость своим клиентам, не только заправляя отличного качества топливом от ведущих производителей по привычной цене, но и делая такие вот небольшие сюрпризы. Заслужил Андрей Константинович.

С мая 2016 года сеть АЗС «Паритет» в Якутске проводила для своих клиентов бонусную призовую акцию – при заправке на любой АЗС клиент получал купон розыгрыша. Первый розыгрыш призов вызвал небольшую пробку на Автодорожной, интерес к акции люди проявили огромный.

С июня к акции присоединились города Нерюнгри и Алдан, охват стал еще больше. В акции, по итогам тиражей выпуска купонов разыгрывались замечательные призы – iPad, смартфоны, комплекты зимних шин, резиновые лодки, горнолыжное снаряжение, в завершающем этапе руководство сети «Паритет» решило разыграть сертификат на турпоездку на двоих от проверенного и надежного туроператора – им стал «Гермес Тур». Плюс к этому каждый раз в качестве поощрительных призов клиенты, участвующие в розыгрыше, получали топливные карты от «Паритет» различного номинала.

Всего за период акции обладателями призов от «Паритета» стали порядка 300 клиентов, заправляющихся на сети, поставляющей качественное моторное топливо. Ежемесячно «Паритет» в городах Алдан, Нерюнгри и Якутск разыгрывал 3 тонны топливными картами.

Розыгрыш финального этапа прошел 3 февраля в городах Якутск, Нерюнгри и Алдан. В присутствии членов тиражных комиссий, куда вошли сотрудники «Паритета» ведущие и их юные помощники разыграли 52 комплектов призов.

Результаты проведения розыгрыша акции «Больше солнечного лета» ЯКУТСК

№ п/п

Наименование приза

Номер телефона

Номер купона

1

Сертификат «Отдых на море»

+792ХХХХ1977

Я07937

2

Топливная карта номиналом 300 литров

+799 ХХХХ5941

Я07800

3

Топливная карта номиналом 200 литров

+791 ХХХХ 2230

Я14748

4

Топливная карта номиналом 100 литров

+791 ХХХХ 9453

Я11867

5

 Топливная карта номиналом 100 литров

+791 ХХХХ 7646

Я08889

6

 Топливная карта номиналом 100 литров

+792 ХХХХ 7329

Я00500

7

 Топливная карта номиналом 50 литров

+792 ХХХХ 6152

Я02550

8

 Топливная карта номиналом 50 литров

+792 ХХХХ 7319

Я06096

9

 Топливная карта номиналом 50 литров

+798 ХХХХ 7000

Я03565

10

 Топливная карта номиналом 50 литров

+791 ХХХХ.3438

Я02159

Дополнительные призы

11

 Портативный аккумуляторInterStep PB24000

+791 ХХХХ 1699

Я06460

12

 Фоторамка DEXP MP-72

+791 ХХХХ 6248

Я00659

13

 Автокомпрессор

+798 ХХХХ 5605

Я04856

14

 Видеорегистратор

+792 ХХХХ 1570

Я05379

15

 Подарочный сертификат 0072«Царская охота»

+792 ХХХХ 9074

Я05190

16

 Подарочный сертификат 0093 «Царская охота»

+796 ХХХХ 5393

Я03693

17

 Подарочный сертификат 0097«Царская охота»

+796 ХХХХ 7464

Я07357

18

 Набор рыбака

+796 ХХХХ.8889

Я13769

19

 Подарочная карта «Спортмастер» 30107139

+799 ХХХХ 0514

Я02651

20

 Подарочная карта «Спортмастер» 30107170

+791 ХХХХ3609

Я06824

Сеть АЗС «Паритет» благодарит всех своих клиентов за проявленный огромный интерес к стимулирующей акции. В 2017 году компания продолжит линию поощрения своих лояльных клиентов, которых становится все больше и на Юге Якутии и в столице республики. Следите за публикациями!

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