Победитель главного приза от компании «Паритет» получил отдых на море

Андрею Константиновичу 55 лет, он только вышел на пенсию, до того проработал охранником в одном из предприятий столицы республики. Ездит на стареньком Suzuki Solio, в котором души не чает, вот уже десяток лет, и привык заправляться на АЗС «Паритет», благо расположена рядом с домом. С удивлением услышал, что на его родной уже заправке есть «вкусные» фишки – скидка 60 копеек с литра, к примеру, если оплачивать банковской картой, или топливной картой самой компании – выгодно, в любом случае. Сказал, что обязательно попробует, на пенсии каждая экономия значительна.

В прошлую пятницу, когда вечером на его телефон позвонили с незнакомого номера, и сказали что он выиграл главный приз от «Паритета», Андрей Константинович, правильный по сути человек, подумал что это развод и передал трубку не менее скептичной жене. Но когда на том конце приятный молодой человек предложил приехать на вполне конкретный и знакомый адрес для получения приза – начал вспоминать Андрей Константинович, что да, в декабре он получил купон на заправке – до того на полную тысячу он не заправлялся никогда, а тут вот была необходимость залить полный бак. И каково было удивление супругов, когда руководитель филиала компании «Паритет» в городе Якутске Вячеслав Томилов вручил пенсионеру сертификат от проверенной компании «Гермес Тур» на 80 тысяч рублей – хватит на двоих погреть косточки на море!

Теперь Андрей Константинович строит планы на отдых, за родителей рады дети и всем рекомендуют – «Паритет» дарит радость своим клиентам, не только заправляя отличного качества топливом от ведущих производителей по привычной цене, но и делая такие вот небольшие сюрпризы. Заслужил Андрей Константинович.

С мая 2016 года сеть АЗС «Паритет» в Якутске проводила для своих клиентов бонусную призовую акцию – при заправке на любой АЗС клиент получал купон розыгрыша. Первый розыгрыш призов вызвал небольшую пробку на Автодорожной, интерес к акции люди проявили огромный.

С июня к акции присоединились города Нерюнгри и Алдан, охват стал еще больше. В акции, по итогам тиражей выпуска купонов разыгрывались замечательные призы – iPad, смартфоны, комплекты зимних шин, резиновые лодки, горнолыжное снаряжение, в завершающем этапе руководство сети «Паритет» решило разыграть сертификат на турпоездку на двоих от проверенного и надежного туроператора – им стал «Гермес Тур». Плюс к этому каждый раз в качестве поощрительных призов клиенты, участвующие в розыгрыше, получали топливные карты от «Паритет» различного номинала.

Всего за период акции обладателями призов от «Паритета» стали порядка 300 клиентов, заправляющихся на сети, поставляющей качественное моторное топливо. Ежемесячно «Паритет» в городах Алдан, Нерюнгри и Якутск разыгрывал 3 тонны топливными картами.

Розыгрыш финального этапа прошел 3 февраля в городах Якутск, Нерюнгри и Алдан. В присутствии членов тиражных комиссий, куда вошли сотрудники «Паритета» ведущие и их юные помощники разыграли 52 комплектов призов.

Результаты проведения розыгрыша акции «Больше солнечного лета» ЯКУТСК

№ п/п Наименование приза Номер телефона Номер купона 1 Сертификат «Отдых на море» +792ХХХХ1977 Я07937 2 Топливная карта номиналом 300 литров +799 ХХХХ5941 Я07800 3 Топливная карта номиналом 200 литров +791 ХХХХ 2230 Я14748 4 Топливная карта номиналом 100 литров +791 ХХХХ 9453 Я11867 5 Топливная карта номиналом 100 литров +791 ХХХХ 7646 Я08889 6 Топливная карта номиналом 100 литров +792 ХХХХ 7329 Я00500 7 Топливная карта номиналом 50 литров +792 ХХХХ 6152 Я02550 8 Топливная карта номиналом 50 литров +792 ХХХХ 7319 Я06096 9 Топливная карта номиналом 50 литров +798 ХХХХ 7000 Я03565 10 Топливная карта номиналом 50 литров +791 ХХХХ.3438 Я02159 Дополнительные призы 11 Портативный аккумулятор InterStep PB 24000 +791 ХХХХ 1699 Я06460 12 Фоторамка DEXP MP-72 +791 ХХХХ 6248 Я00659 13 Автокомпрессор +798 ХХХХ 5605 Я04856 14 Видеорегистратор +792 ХХХХ 1570 Я05379 15 Подарочный сертификат 0072«Царская охота» +792 ХХХХ 9074 Я05190 16 Подарочный сертификат 0093 «Царская охота» +796 ХХХХ 5393 Я03693 17 Подарочный сертификат 0097«Царская охота» +796 ХХХХ 7464 Я07357 18 Набор рыбака +796 ХХХХ.8889 Я13769 19 Подарочная карта «Спортмастер» 30107139 +799 ХХХХ 0514 Я02651 20 Подарочная карта «Спортмастер» 30107170 +791 ХХХХ3609 Я06824

Сеть АЗС «Паритет» благодарит всех своих клиентов за проявленный огромный интерес к стимулирующей акции. В 2017 году компания продолжит линию поощрения своих лояльных клиентов, которых становится все больше и на Юге Якутии и в столице республики. Следите за публикациями!