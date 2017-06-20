Писатель Акбар Рыскулов: Искусство объединяет якутский и кыргызский народы

В Якутске проходят Дни литературы и искусства Кыргызской Республики. В рамках культурного проекта состоялась встреча писателей, на которой творческие деятели обсудили значимость подобных событий в развитии и сохранении народной литературы.

«У наших народов много общего. Считаю, что нас объединяет не только память предков, но и искусство. Сейчас для всех творческих деятелей наступило тяжелое время, когда с развитием технологий литература отошла на второй план. Несмотря на это, мы все равно стремимся к слову, и такие культурные проекты помогут сохранить наши традиции и духовные ценности», — отметил народный писатель Кыргызской Республики Акбар Рыскулов.

Участники творческой встречи обсудили значимость литературы в жизни современного читателя. Поэт Наталья Харлампьева отметила, что сейчас необходимо поддерживать молодых писателей и чаще проводить подобные мероприятия. Писатели Кыргызстана согласились с ее высказыванием и поделились своими проектами, направленными на поддержку народного искусства.

«Отрадно, что спустя столько лет мы все еще поддерживаем и сохраняем ту связь, которая была традиционно сильна между нашими республиками. Надеюсь, этот проект еще больше сплотит наши творческие союзы и даст толчок для создания новых культурных проектов», — сообщил председатель ассоциации «Писатели Якутии» Олег Сидоров.

В знак дальнейшего сотрудничества состоялась передача специального выпуска журнала «Ала-Тоо», посвященного переводу с якутского на кыргызский язык известных произведений наших писателей. Акбар Рыскулов отметил красоту и уникальность нашего языка и добавил, что с интересом переводил стихотворения наших поэтов для кыргызского читателя.