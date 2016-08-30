ПФР: С 2017 года индексацию пенсий планируется восстановить в полном объеме

Пенсионный фонд поясняет, что единовременную выплату в размере 5 000 рублей получат все пенсионеры – и работающие, и неработающие. Сумма должна компенсировать снижение уровня жизни пожилых людей из-за недостаточной индексации пенсий в 2016 году. Деньги доставят вместе с пенсией, однако они не будут включены в базу для февральской индексации.

В условиях сложившейся экономической ситуации в 2016 году в стране изменен в порядок ежегодной индексации пенсий. Ранее пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточного минимума пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению). В текущем году осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 февраля на 4 процента (при инфляции за 2015 год — 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

В этой связи принято решение в форме единовременной выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся период до проведения новой индексации в 2017 году. Выплату целесообразно осуществить разово, поскольку это является наиболее удобным способом для пенсионеров, при котором соответствующие суммы гражданин получает сразу, пояснили в Пенсионном фонде.

В Республике Саха (Якутия) единовременную выплату получат около 270 тысяч пенсионеров – работающих и неработающих.

В Фонде заявили, что порядок ежегодной индексации пенсий изменен только на этот год. С 2017 года индексацию пенсий планируется восстановить в полном объеме. С 1 апреля она будет осуществлена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Всего в Республике Саха (Якутия) проживает 269 506 пенсионеров. По данным на 01.07.2016 года, средний размер страховой пенсии составляет 17 699.42 руб., средний размер страховой пенсии по старости – 18 423,14 руб.