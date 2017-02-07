ПФР: Более 3 тысяч фермеров Якутии отчитаются по страховым взносам

Главы крестьянско-фермерских хозяйств Якутии, в соответствии с действующим законодательством, должны до 1 марта 2017 года представить в территориальные органы Пенсионного фонда по месту регистрации расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2016 год по форме РСВ-2 ПФР.

«Сделать это необходимо, прежде всего, в целях формирования своей будущей пенсии и пенсий наемных работников – членов КФХ«, — отметили в Пенсионном фонде Якутии.

По словам начальника отдела по взаимодействию со страхователями Отделения ПФР по Якутии Михаила Аргунова, сегодня на учёте состоят 3295 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Главы КФХ уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере за себя и за каждого члена хозяйства. При этом обязанность по уплате страховых взносов в виде фиксированного платежа возникает у главы КФХ с даты регистрации КФХ.

Как уточнил нам Михаил Анатольевич, если физическое лицо прекратило деятельность в качестве главы КФХ до конца года, то при представлении расчета по расчетным периодам до 2017 года действовал следующий порядок. Расчет представляется в течение 12 рабочих дней с даты государственной регистрации прекращения деятельности, а взносы уплачиваются в течение 15 календарных дней со дня подачи такого расчета. В этом случае расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам представляется за период с начала расчетного периода по дату государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства включительно.

Прием расчетов по форме РСВ-2 ПФР за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, осуществляют территориальные органы ПФР. Рекомендуем страхователям не откладывать представление отчетности за 2016 год, а сдать ее заблаговременно, до 28 февраля текущего года.