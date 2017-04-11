Первый вице-премьер Петр Алексеев инспектирует коровники в Вилюйском улусе

Первый заместитель председателя правительства республики – министр сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии Петр Алексеев находится в Вилюйском улусе с целью инспектировать состояние коровников и крупного рогатого скота после зимовки.

По дороге первый вице-премьер побывал в ООО «Агрогорный» в селе Магарассы, в котором содержатся около 240 голов крупного рогатого скота. Хозяйство в 2012 году восстановило бетонный коровник, оставшийся еще с советских времен, и планирует в этом году ввести в работу еще один аналогичный объект.

Далее Петр Алексеев осмотрел крестьянское хозяйство «Сир» в селе Асыма. «Из моих 116 дойных коров сегодня отелилось 94. В этом году отел идет удачно. В день сдаем около 700 кг», – поделился радостью фермер Петр Данилов. Всего в его хозяйстве 330 голов крупного рогатого скота, которых он содержит в коровнике, построенном из легких стальных конструкций. Объект введен поэтапно в 2011 и 2014 году. Коровник полностью механизированный: работает цепной навозный транспортер и система навозоудаления скрепкового типа, а также система подачи воды.

В прошлом году в Асыма введен газ, и Петр Данилов ждет, когда в его хозяйство, которое находится в трех км от села, протянут трубу от магистрального газопровода. Фермер попросил у министра Петра Алексеева оказать содействие в данном вопросе.

В Вилюйском улусе первый вице-премьер – министр сельского хозяйства побывает в восьми населенных пунктах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.