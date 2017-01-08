Первая партия Samsung Galaxy S8 составит 10 миллионов штук

СМИ стал известен объём первой партии новых Samsung Galaxy S8. Южнокорейский гигант не будет торопиться с выпуском флагманских смартфонов следующего поколения, чтобы не повторить историю с Galaxy Note 7.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на южнокорейское издание Electronic Times, которое, в свою очередь, приводит данные неназванных источников, первоначальный объём производства Samsung Galaxy S8 составит 10 миллионов штук.

Новинка встанет на конвейеры в марте 2017 года, а появится в продаже в апреле.

По данным Bloomberg, Samsung может отложить выход Galaxy S8 на апрель, поскольку компания стала тщательнее тестировать свою продукцию после отзыва взрывоопасных Galaxy Note 7. Сам производитель до сих пор не раскрыл причину, из-за которой фаблеты могут самопроизвольно воспламеняться. Эксперты связывают проблему со спешкой Samsung: компания хотела выпустить Galaxy Note 7 до появления новых смартфонов Apple, поэтому не учла некоторые детали.

Что касается особенностей Galaxy S8, то из неофициальных источников известно о присутствии безрамочного OLED-дисплея, отсутствии физической «домашней» кнопки и 3,5-мм аудиоразъёма для наушников. Вместо последнего будет использоваться порт USB Type-C. В серию Galaxy S8 войдут телефоны, которые в зависимости от версии будут управляться процессорами Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos.