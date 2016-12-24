Перед «Железными дорогами Якутии» встанет задача открытия пассажирского сообщения до Нижнего Бестяха

В ноябре 2016 года по инфраструктуре ЖДЯ перевезено на 4% больше пассажиров к уровню прошлого года. Всего за 11 месяцев перевезено 65,1 тыс. пассажиров, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что спад пассажиропотока на инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» прекратился со второй половины 2016 года, и наметилась положительная динамика перевозок.

В ближайшей перспективе, с вводом в постоянную эксплуатацию железнодорожной линии Томмот — Нижний Бестях, перед компанией встанет задача по открытию пассажирского сообщения до Нижнего Бестяха. Для этого потребуется приобретение подвижного состава, открытие билетных касс, организовать техническое обслуживание и ремонт вагонов пассажирского поезда на станции Н. Бестях.

В целях привлечения дополнительного потока пассажиров на железнодорожный транспорт и предоставления возможности для льготного проезда детей в летний период компания «Железные дороги Якутии» присоединилась к акции ОАО «РЖД» по продлению на период с 01 июня до 31 августа 2016 года оформления билетов с 50-% скидкой для детей от 10 до 17 лет.

В целях расширения сферы клиентского обслуживания, обеспечения возможности пользования железнодорожным транспортом для граждан-получателей социальных услуг, организовано оформление в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» льготных проездных документов, в собственные вагоны и в вагоны Федеральной пассажирской компании, для пенсионеров — жителей Крайнего Севера, инвалидов и ветеранов, а также бесплатных проездных документов по требованиям для воинских пассажиров министерства обороны.

Для предприятий теперь есть возможность приобретения проездных документов в вагоны АО «АК «ЖДЯ» по безналичному виду расчета.

В ближайшее время будет доступна услуга по оформлению в кассах станций Алдан и Томмот бесплатных проездных документов в вагоны перевозчиков ЖДЯ и ФПК для пассажиров – сотрудников Министерства внутренних дел. Также сейчас ведется работа по организации продажи проездных документов в вагоны ЖДЯ через корпоративный WEB-портал ОАО «РЖД».

АО «АК «ЖДЯ» является активным участником и спонсором благотворительных мероприятий. Так, в ноябре 2016 года компанией был сформирован специальный поезд для проезда ветеранов-строителей на торжественные мероприятия, посвященные 40-летию прихода железной дороги в Якутию.

Отдельное внимание уделяется созданию доступной среды. В 2017 году будет продолжено оборудование вокзалов и платформ устройствами для людей с ограниченными возможностями.