Пенсионный фонд: С 1 февраля страховые пенсии и социальные выплаты повышаются на 5,4%

С 1 февраля страховые пенсии 120 тысяч неработающих пенсионеров республики увеличиваются на 5,4%, исходя из роста потребительских цен за 2016 год. Размер увеличения для каждого пенсионера индивидуален и в среднем составит от 428 до 998 рублей, сообщили в Пенсионном фонде Якутии.

На сегодняшний день получателями пенсий являются более 270 тысяч жителей республики. Из них страховую пенсию получают 240 тысяч человек. Продолжают вести трудовую деятельность 120 тысяч пенсионеров. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%. Ровно на эту величину индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров, что обеспечит сохранение покупательной способности страховой пенсии неработающих пенсионеров.

Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. В нашей республике ее получают свыше 62 500 федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации ЕДВ определен исходя из роста потребительских цен за 2016 год.

На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1 048,97 рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

Кроме того с 1 февраля индексируется социальное пособие на погребение. Размер пособия составляет 5 562 рубля 25 копеек. В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате размер пособия определяется с применением районного коэффициента.

Напоминают, что 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. В августе пройдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

Минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров в Якутии будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2017 год в первой зоне Республики Саха (Якутия) – 16 406 рублей, во второй – 13 492 рубля. Если размер пенсии в сумме с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена региональная социальная доплата.

Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) также сообщает, что 28 января завершилась доставка пенсионерам Якутии единовременной выплаты в размере 5000 рублей. Всем пенсионерам, получающим пенсию через почтовые и кредитные организации, единовременная выплата произведена в полном объеме, своевременно.