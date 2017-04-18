Паспорт можно будет получить со скидкой

На официальном портале государственных услуг активирована опция получения заграничных и общегражданских паспортов со скидкой. Об этом рассказали «Российской газете» в министерстве связи и массовых коммуникаций РФ.

Безусловно, такое нововведение должно простимулировать россиян использовать электронные услуги, полагают эксперты. К 2018 году число граждан, получающих госуслуги в электронном виде, достигнет 70%, прогнозирует директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Владимир Авербах.

«Электронные услуги — это выигрыш и для гражданина, и для государства. Это оперативность, снижение расходов, минимум ошибок», — подчеркнул он.

Минкомсвязь совместно с МВД предлагают россиянам сократить размер государственной пошлины на 30%. Сэкономить можно, если подать заявление и оплатить государственную пошлину через портал госуслуг. Такая возможность предусмотрена Налоговым кодексом, напомнил Авербах.

«Российская газета» отмечает, что скидка действует для государственных услуг «Выдача загранпаспорта старого поколения», «Выдача загранпаспорта нового поколения» и «Выдача паспорта гражданина РФ».