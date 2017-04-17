Пасхальная неделя: Обычаи, обряды, традиции

С вечера Пасхи по традиции начинаются массовые народные гуляния, которые длятся целую неделю. В основе традиции празднования пасхальной недели лежит религиозное поверье православных людей о том, что в день Воскресения Христа взошедшее на небо солнце опускается за горизонт только через семь дней.

Вспомните, что начинается пасхальное действо в церкви за ночным богослужением с пасхальным огнем и утренним колокольным звоном. Потом празднование переходит в этап разговения после Великого поста за праздничными хлебосольными столами с непременными символами Пасхи: освященными куличами, творожными пасхами, крашеными яйцами. А вечером воскресения празднование переходит в стадию гуляний и приобретает уличный массовый характер. Обычно люди выходят на площади городов и сел, нарядно одетые. Массовые гуляния сопровождаются музыкой, танцами, хороводами, обрядами, играми.

Пасхальная Неделя имеет ряд дополнительных названий: Светлая, Великая, Велико-Денская, Красная Неделя, Светлая Седмица. Сами названия уже каким-то образом говорят о характере пасхальной недели и ее значении в череде религиозных праздников.

Пасхальные обычаи верующих

Каждый день в течение всей пасхальной недели в православных храмах проводятся пасхальные литургии. Врата алтаря и дьяконские двери все это время должны оставаться открытыми. Этим символизируется то, что воскресший Христос открыл для верующих двери Царства Небесного.

Еще один обычай пасхальной недели — обходы всех селений прихода церковным причтом, во главе которого шли богоносцы с иконами и хоругвями, а за ними священники, дьяконы, псаломщики. Если приход был большой, то священники обходили деревни несколько дней. Шествие было исполнено торжественности и начиналось в центральном селе, где была церковь. По ходу ее шествия к процессии присоединялись селяне, и все шли к часовне, где священник служил молебен. Затем причт следовал от дома к дому, где их встречали с пасхальными яйцами и куличом. В каждом доме священник служил молебен, кадил, кропил все вокруг святой водой. После обхода селения иконы и хоругви передавались крестьянам-богоносцам, пришедшим за ними из соседней деревни. А на следующий день на рассвете процессии собиралась и шла в соседнюю деревню, совершать церковный причт в ней.

По вечерам перед сном на пасхальной неделе следует не просто помолиться перед иконой, но и прочесть хвалебные молитвы и песнопения в честь Иисуса Христа и Богородицы. К образам подносят канунчик – небольшой кувшинчик с медом и 2 восковые свечки, которые должны гореть всю ночь на помин усопших. Пасхальные молебны должны были защитить людей от бед и несчастий, принести благополучие в семьи и достаток в хозяйство. Считалось, что на Пасхальной неделе Господь на радостях дает людям благодать.

Пасхальные поминальные дни

На Пасхальной неделе принято поминать усопших. Для этого существует 2 дня – Пасхальный понедельник и Пасхальный четверг. Но это совершенно не противоречит радостному духу праздника по случаю Воскресения Христа. Считается, что души усопших в эти дни временно возвращаются на землю, чтобы вместе с живыми тоже порадоваться празднику, и тем самым они как бы получают надежду на собственное воскресение. Поминание не проводится в церквях, поминать усопших полагается на кладбище. По приметам в эти дни нельзя шить, чтобы не зашить умершим глаза, нельзя стирать, чтобы не замутить воду перед умершими.

Пасхальные обряды

Пасхальная неделя является символом возрождения, обновления жизни. И поэтому на этот период припадает много обрядов, которые связаны с заключением браков. Конечно, главные инициаторы и участники таких действий — молодежь. С Пасхальной недели начинаются «брачные» гулянья парней и девушек, а также проводятся смотрины, традиции проведения которых отличны в зависимости от области проживания.

Например, смотрины могли проходить так. Девушки, надев самый красивый наряд, выходили на сельскую улицу и… играли в бачу: брали длинную, украшенную росписью палку и сбивали ею установленную на земле деревянную фигурку. За их ловкостью, точностью и меткостью наблюдали парни и все желающие, что давало основание понять, какая из девушек самая-самая. Существовал и такой вариант смотрин. Девушки, одевшись во все новое, собирались на площадь перед церковью и стояли там некоторое время всем напоказ. Затем девушки садились на коней и катались на них по селу.

В Пасхальную неделю принято совершать и всякие магические действия, которые должны приблизить замужество: писать записки с именами предполагаемых женихов или устраивать разные гадания.

Пасхальные игры и забавы

Всю Пасхальную неделю нужно ездить друг к другу в гости, угощаться праздничной трапезой, танцевать, петь хоровые песни, веселиться и радоваться жизни. В традициях празднества — несколько популярных пасхальных игр и забав.

1. Хоровод. Старинная народная забава, когда люди берутся за руки и, образуя замкнутый круг, водят под музыку хоровод, меняя после каждого куплета направление кружения. Постепенно музыка убыстряется, и хороводное кружение убыстряется в ритме с ней, и соответственно все чаще хоровод меняет направление кружения.

2. Выбери невесту. Эта игра чем-то похожа на детскую игру ручеек. Девушки становятся в два ряда, образуя собой коридор, вдоль по которому ходят «молодцы». Их задача проста – выбрать понравившуюся девушку и увести ее из «коридора». А потом проводится процедура «сватовства», когда парень, держа девушку за руку, расспрашивает подруг о ее достоинствах. Если, выслушав отзывы, парень целует девушку, то с этого момента они считаются женихом и невестой на весь период весенне-летних гуляний.

3. Катание яиц. Это игра с крашеными яйцами. Первый раз она проводится в Пасху. Но и в течение всей Пасхальной недели в нее продолжают играть. По правилам игры выбирается невысокий пригорок на земле или устанавливается наклонно какой-то деревянный лоток. Внизу полукругом раскладываются яйца всех участников игры. Каждый участник скатывает свое яйцо вниз с горки с задачей — сбить с места чье-нибудь яйцо. Сбитое яйцо присваивается себе, как «трофей», а игру продолжает другой участник. Если скатившееся яйцо не сбило ни одного яйца, владелец теряет его, и оно остается на кону. Становится понятно, насколько важна для этой игры оригинальная роспись яиц, чтобы их легко можно было отличить. Кроме азартности и веселья эта игра имела и магический смысл: считалось, что катание яиц по озими, способствует пробуждению и оплодотворению земли и дает надежду на хороший урожай.

4. Качели. Катание на качелях было всегда самым популярным и любимым развлечением на Пасхальной неделе. Главные участники, конечно, молодежь, а остальные – увлеченные зрители. Девушки садятся на качели первыми. Если качели парные, то парень, желающий покататься с девушкой, садится на качели следом за ней. Если качели не парные, то парень катает девушку с земли. Существовала традиция, по которой девушки в благодарность за катание давали парням крашеные яйца.

Фомино воскресенье

Заканчивается Пасхальная неделя на восьмой день, в Фомино воскресенье. Свое название этот день получил в память о явлении Иисуса Христа апостолу Фоме, который сначала не поверил в чудо Воскресения Христова – Фома Неверующий.

Этот день еще называют: Антипасха или Красная Горка. По церковной традиции Антипасха — значит день, подобный Пасхе, и празднуется так же радостно. В этот день последний раз служится пасхальная литургия, закрываются царские врата. А название Красная горка он получил потому, что игры и гулянья проводились на пригорках, где раньше других растаял снег — красных (красивых) горках. Красная горка символизирует приход весны.

В Фомино воскресенье пасхальное празднование достигает своего пика. В этот день планируется самое большое веселье со всеми пасхальными играми и забавами, повсеместно проводятся многолюдные балаганы. По народному обычаю к Красной горке принято назначать свадьбы. Старинная русская пословица гласит: «Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется». Поэтому участие в гуляньях незамужних парней и девушек считалось обязательным, а отказ от участия считался дурной приметой.