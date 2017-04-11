Пасха-2017: приметы, традиции, обычаи и гадания

Главный праздник христиан всего мира — Воскресение Христово — отмечается в 2017 году 16 апреля. Куличи, крашенки — традиции на Пасху передаются из поколения в поколение.

Издавна считается, что этот день обладает особыми свойствами, и заговоры, прочитанные в Воскресение Христово, имеют огромную силу. На Пасху просили сил и здоровья, изгоняли ссоры и беды, снимали сглазы, привлекали женихов и даже выгоняли тараканов и клопов.

В зависимости от лунного календаря для конкретного года, праздник приходится на период от 4 апреля до 8 мая.

Последняя перед Пасхой неделя (седмица) является самой строгой, Страстной.

В понедельник нужно навести в своем доме порядок: что-то подкрасить, что-то отремонтировать. В старые времена крестьяне в этот день выходили утром рано на улицу и смотрели, каким будет этот день. Если небо было чистым, а солнце на небе будто играло, значит лето будет хорошим, урожайным. Все свадьбы, которые будут сыграны в этом году, будут счастливыми. Ведающие люди в этот день всегда умывались с золота, серебра, чтобы на долгое время сохранить себе молодость и финансовое благополучие. Праздничные одежды к Светлому Воскресенью принято готовить во вторник. В этот же день можно продолжить уборку, можно организовать стирку. Закупаются продукты для Пасхи. Женщины готовят лечебные настои. Мужчины же не должны даже касаться трав, настоек, порошков. Проводить генеральную уборку в доме принято в среду. Это день стирки и всяких протираний. В среду желательно тщательно вымыть, выскоблить полы, выбить ковры. А продолжить можно в Чистый Четверг. Ведь недаром следующий день недели называется Чистым четвергом. У кого в этот день будет в доме грязь, тот весь год в грязи жить будет. В среду на Страстной неделе вспоминали особый обряд против всякой телесной немочи. Нужно было зачерпнуть кружкой воду из колодца или из бочки на улице или набрать воду в реке.Обливались этой водой в 2 часа ночи, оставив немного в кружке. После на мокрое тело, не вытираясь, надевали одежду, а ту воду, которая оставалась, выливали на куст или цветы. Говорят, что таким образом омытое тело как заново нарождается. В Чистый четверг нужно принести из церкви страстную свечу, которая поможет при лечении различных болезней. В этот же день можно приготовить четверговую соль. Для этого обычную соль в холщовом мешочке ставят на 10 минут в печь или духовку, а затем ее освящают в церкви. Четверговая соль обладает прекрасными целебными свойствами. Её используют на протяжении всего года. С помощью этой соли потом можно помочь наладить мир в семье, избавиться от порчи, изготовить обереги для защиты от нечистой силы. Четверговой солью очищают жилища от негативной энергетики, обрабатывают предметы и подарки, если есть подозрение на наличие на них негатива. Хозяйки в этот день приготавливают писанки (или расписные яйца), крашенки (крашенные яйца) и блюдо из творога, которое называют пасхой. Появление на праздничном стола творожной пасхи тоже не случайное явление. Издавна молоко (и молокопродукты) наравне с хлебом (кулич) считались сакральной, священной пищей. Наши предки наделяли молоко лечебными свойствами и воспринимали его как продукт, дающий силу и плодородие. В Страстную пятницу нужно купить в церкви как можно больше свечей и в течение всего дня жечь их в каждой комнате. В этот день, когда Христос был распят, страдал и умирал на кресте, не употребляют пищу. В церковных преданиях говорится, что в пятницу, когда Христос был распят, христиане не должны употреблять пищу. В этот же день пекут куличи. Перед тем как взяться за работу, нужно прочитать «Отче наш», а уже, произнеся: «Господи, благослови», — начинать печь куличи. Зола из печи, где пеклась Пасха, взятая в Пятницу перед Пасхой, поможет вылечить от алкоголизма, приворота, порчи, сглаза. В Страстную Пятницу обметают углы тряпкой, и если этой тряпкой обвязаться, то это поможет от болей в пояснице. От болей в ногах и суставах этой тряпкой после бани можно обтереть ноги. Суббота – это день скорби, когда все верующие скорбят о Спасителе. Противопоказано веселиться, употреблять алкоголь, вступать в интимную связь. Последняя (тихая) приборка. Еще можно красить яйца. В этот день готовят общие праздничные блюда. В Субботу несли в церковь освящать крашеные яйца, куличи, пасхи и другие изделия. И перед тем, как в пасхальную ночь идти на службу, оставляли на столе угощение, чтобы потом можно было разговеться. Правда ели понемногу – только символически, после чего шли спать. Зато поздним воскресным утром начинался настоящий пир, который продолжался всю неделю. В субботу вечером в церкви начинается пасхальная служба. Если вам по каким-либо причинам нет возможности отстоять Всенощную службу, то все равно вы не должны ложиться спать, — этим вы привлечете удачу в дом. На следующий день наступает Светлая Пасха. Праздник именуется чудесным Воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Начинается утро с разговенья. Сначала едят освященные кулич, яйца, ветчину, потом очередь доходит и до других блюд. Напиваться пьяным в этот день нельзя: «Напьешься на разговенье пьяным, весь год будешь как в полусне ходить, так Бог тебя накажет.» На Пасху вам нужно обязательно навестить ваших родителей и крестных, если вы их долго не видели или живете отдельно от них.

Что можно, а что нельзя делать на Пасху

Еще с древних времен к этому празднику относились с особым благоговением. Издавна люди начинали готовиться к Пасхе, начиная уже с Великого поста. Этот праздник человек обязан провести особенным образом, и, помимо многочисленных традиций и обрядов, существовали и некоторые запреты. Прежде всего, запрещалась всякая работа. Ведь это святой день, который необходимо полностью посвятить духовному просвещению и добрым делам. А суета будет только отвлекать от этого. Однако, как и во всех правилах, так и в этом есть исключения для тех, кто ухаживает за немощными и больными родственниками. С давнего времени многие ходят в Пасху на кладбище. Однако, согласно православным законам это не тот день, когда нужно вспоминать усопших. Для поминовения умерших родственников есть отдельный праздник, который припадает на вторник через неделю после пасхи. Пасха также является символом духовного очищения и просвещения, поэтому все плотские утехи не должны присутствовать в этот день. Если у вас назначена свадьба в предпасхальные дни или в Пасху, то лучше отложить её на другое время.

Традиции на Пасху

Наши предки отмечали этот день особенно радостно с гулянием и различными забавами. Каждый вечер всю неделю Пасхи собиралась вся деревня, чтобы отметить этот праздник. Каждый вечер всю неделю, наши предки читали молитвы и пели песни. Они надеялись, что Бог убережет их тогда от бед и несчастий. Как уже упоминалось, создавать в этот день семью и предаваться плотским утехам запрещено. Все же существовала традиция — устраивать на пасху смотрины. Незамужних девушек наряжали в самые красивые наряды и играли в бачу. Девушка брала расписную палку и била по фигуре, которая лежала на земле, прилагая при этом особые усилия. А парни в это время наблюдали и выбирали саму лучшую.

Приметы на Пасху

Кто первым увидит восход Солнца на Пасху, тот будет не знать бед весь год. Плохой приметой считалось проспать на Пасху утреннюю службу — это пророчило неудачи. В Пасху с утра хозяйки наблюдали за скотиной. Какая лежит смирно — та ко двору, а если животное ворочается — не место ей в хозяйстве. С утра крестьянки «шугали» кур с насеста для того, чтобы те не ленились, а вставали пораньше и побольше несли яиц. Чтобы избавиться от неприятностей, невезения и ссор, нужно пасхальной свечой выжечь крест на косяке двери. Свечи, купленные на Пасху в церкви хранили весь год — ими благословляли молодых, ставили их возле тяжелобольных, изгоняли с их помощью нечистую силу из домов. Остатки воска от пасхальных свечей хранили до следующей Пасхи — по народным приметам это служило оберегом дому от пожара, а семье от проклятий. Если ваш ребенок капризен и плаксив, в Пасху родители должны обязательно пойти в церковь замаливать свои грехи. Если ребенок родился в пасхальное воскресенье, то он станет известным, знаменитым человеком. Тот же, кто родился на пасхальной неделе, будет обладать крепким здоровьем. Великие люди, которые могут даже изменить ход истории, рождаются не просто в Пасхальное воскресенье, а еще в полдень и в рубашке. Вербой, принесенной на вербной неделе, обмахивали детскую комнату, выгоняя тем самым напасти и хвори. А чтобы в семье был мир, лад и никто не ссорился между собой, пасхальную трапезу обязательно нужно начинать всей семьей и каждый должен в первую очередь съесть по кусочку кулича и яйца, которые были освящены в церкви. Женщина, у которой никак не получается забеременеть, на Пасху должна поставить рядом с собой лишнюю тарелку положить туда кусочек пасхи со словами: «Кулич для детишек!». После трапезы этот кусочек крошили птицам. Для пожилых людей существовала традиция расчесывать волосы, приговаривая пожелание, чтобы у них было столько внуков, сколько волос на голове. Смерть в Пасху – это особый знак. Человек, скончавшийся в этот день, Богом отмечен. Его душа сразу устремится в рай, ко святым угодникам. Хоронят покойного с красным яичком в правой руке. Христиане верили, что пасхальные яства, освященные молитвою, обладают огромной силой и могут помочь в трудные минуты. Всю еду хозяйки прятали на ночь, чтобы ни одна мышь не могла добраться. Существовало поверье: если мышь съест освященный кусочек, то у нее вырастут крылья и она превратится в летучую мышь. А кости с Пасхального стола закапывали рядом с пашней или бросали в огонь во время грозы, чтобы избежать ударов грома. Сохранялась также головка от освященного кулича. Только во время сева крестьянин брал ее на поле и съедал на ниве. Это должно было обеспечить щедрый урожай. Пасхальный стол должен быть украшен на славу, тогда и небеса возрадуются за праздник Светлой Пасхи. Нельзя есть яйцо и выбрасывать скорлупу за окошко на улицу. Крестьяне раньше верили, что на протяжении всей светлой седьмицы сам Христос с апостолами в нищенских рубищах ходит по земле и, по неосторожности, в него можно попасть скорлупой. Девушки в пасхальную неделю умывались водою с красного яйца, чтобы быть румяными, становились на топор, чтобы стать крепкими. Чтобы руки не потели, в дни святой Пасхи не брали в руки соль.

Существует еще ряд девичьих пасхальных примет:

— если на пасхальной неделе ушибешь локоть — милый вспомнил;

— если в щи упала муха — жди свидания;

— если губы чешутся — не миновать поцелуя;

— если брови станут чесаться — увидишься с любимым. Если в Пасхальную ночь зачерпнуть воды из родника или реки, то, по народному поверью, она будет обладать особенной силой. Приманить жениха можно в церкви на Пасху во время службы. Когда батюшка говорит «Христос воскресе!» надо быстро прошептать: «Воскресенье Христово, пошли мне в женихи парня холостого!». «Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого, в чулчонках да в порчонках!» или «Дай бог жениха хорошего, в сапогах да с калошами, не на корове, а на лошади!» Чтобы помолодеть и разбогатеть, пожилые женщины так же умывались из посуды, в которую клали крашеное яйцо и монеты, то есть умывались «с злата-серебра да с красного яйца». Чтобы ребенка никто целый год не смог сглазить, надо в Пасху перекрестить его пасхальным яйцом и сказать: «Как это яичко никто никогда не сурочит, так и (имя ребенка) никто никогда не сурочит». Надо дать это яичко ребенку поцеловать. Если вы испытываете постоянные трудности с деньгами, на Пасху обязательно подайте нищему монетку — весь год вы не будете знать нужды. Если на пасхальной неделе вы увидели во сне умершего родственника это значит, что в будущем году в семье никто тяжело не заболеет и не умрет. В праздник Пасхи и на протяжении всей недели за ней церковь не венчала молодых — отвлекаться на мирские праздники считалось большим грехом. Влюбленные пары трепетно относились к поцелуям на Пасху. Плохой приметой считалось поцеловаться на пороге — это сулило разлуку. Также если во время поцелуя услышать карканье ворона, то влюбленные могли скоро разойтись. А вот если поцелуй происходил под деревом, то это сулило радостную жизнь. Хорошо на Пасху (и во всю Пасхальную неделю) покататься на качелях. Это ритуал овевания. Говорят, все грехи сдувает. Когда на Пасху звонят колокола, надо три раза прошептать: «Христос воскрес, а моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожай. Аминь». Тогда год будет удачным. Очень много существовало примет, связанных с пасхальным яйцом. Если на Пасху в семье случится покойник, то это очень плохая примета. Значит, будет череда смертей в этой семье. Чтобы этого не случилось, в правую руку покойнику кладут пасхальное яйцо красного цвета. Больше красных яиц в доме быть не должно, их надо раздать людям. Но больше всего пасхальное яйцо помогает в земледельческих работах: стоит только во время пасхального молебна зарыть его в зерна, а затем выехать с этим же яйцом и зерном на посев, и прекрасный урожай обеспечен. Муж и жена должны за завтраком в пасхальное воскресенье ударить крашеные яйца друг об друга, у кого яичко не разбилось, тот и будет «главой» семьи весь год. Крашеными яйцами обменивались при встрече, по ним гадали о судьбе, разбивая определенным образом скорлупу. Яйцо нужно было обязательно покатать по столу. Удачи в играх с яйцами сулили благополучие в семье. В первый день Пасхи что-то разбить – к смерти в этом году. Если во время богослужения погасла свеча — к несчастью, а если после службы человек ее сам затушил — на удачу. Проспать утреннюю службу — к неудаче. Покормить вольных птиц — на богатство и удачу. При выпекании пасхальный хлеб удался, то все в семье будет благополучно. Родившийся ребенок на Пасху в полдень имеет великую судьбу. Увидеть пасхальный рассвет — к удаче в делах. Увидеть разноцветный закат — на удачу. Услышать кукушку — это предвещает прибавление в семействе, а молодым девушкам — скорое замужество. Услышать стук дятла — будет собственный дом. Даже у охотников существовали свои пасхальные традиции, которые сводились к главному требованию: никогда не проливать крови в праздничные дни. Считалось, что животные тоже празднуют Христово Воскресение. Этой ночью обязательно горят в домах в красном углу лампадки или свечи. Зажигают свечи и на могилках усопших родных. Огонь, свечи, костры — непременные атрибуты православной Пасхи: апостолы грелись у костра в Гефсиманском саду, когда была последняя ночь Христа. На Пасху нередко посещали кладбище — ходили христосоваться с покойниками, на могилах оставляли крашеные яйца, немного хлеба и пива. По преданию, с первого дня Пасхи до Вознесения по земле странствуют Христос и апостол в нищенских рубищах и испытывают людское милосердие. Награждают добрых и карают злых. Ну и конечно, все вокруг друг друга поздравляли со словами на устах: «Христос Воскрес!», а в ответ слышали: «Воистину Воскрес!», трижды целовались в щеку и обменивались пасхальными подарками. Супруги должны похристосоваться так, чтобы никто не видел, иначе это к разлуке. С детьми надо трижды поцеловаться. Есть еще один интересный пасхальный обряд. Он связан с пасхальными певцами, которые ходили по деревням на второй и третий день Пасхи. Музыканты обходили все дома в деревне и перед каждым домом пели, восхваляя хозяина, членов его семьи, желали им плодотворной работы, хорошего урожая, приплода скота. В ответ хозяева благодарили певцов и давали им дары: крашеные яйца, колбасы, сыр, булки. Выполнение этого обряда, как считалось, способствует урожаю, благополучию семьи, предохраняет от различных невзгод.

В народном календаре по Пасхе определяли предстоящую погоду

Гроза на Пасху — к поздней и сухой осени. Если в первый день Пасхи мороз или гром – к хорошему урожаю. Если дождь в первый день Пасхи – к дождливой весне и к хорошему урожаю ржи. Если на неделе идут дожди, будет хороший урожай пшеницы. Если на второй день Пасхи холодная погода, то лето будет сухое. Если на второй день после Пасхи будет ясная погода, то лето наоборот, будет дождливое. Если на Пасху буде дождь, то и весна будет тоже дождлива. Если на Пасху было тепло и ясно, то и лето будет солнечным, а урожай будет добрый. Звездная ночь на Пасху — к заморозкам. К Пасхе сошел весь снег — на хороший урожай. На Пасху небо хмурое — лето будет холодным и облачным. Существует и такая примета: если собака во время пасхальной утрени будет лаять на восток — к пожару, на запад — к несчастью.

Приметы в Страстную Пятницу

Начинать гадания в Страстную Пятницу, день гибели Христа, настоятельно не рекомендуется. От приворотов других магических обрядов в этот день также лучше воздержаться. Однако, с этим днем связано немало народных примет, которые могут пригодиться и в наше время. Разбить блюдце в Страстную Пятницу – счастливая примета. Использование в этот день вил или лопат может привести к несчастью. Младенцы, которых отлучают от груди в Страстную Пятницу, должны вырасти сильными и крепкими. Одежда, которую вы возьметесь стирать в Великую Пятницу, никогда не отстирается дочиста.

Гадания на Пасху

Пасхальное гадание с помощью крашенных яиц, для девушек, которые находятся в поиске жениха Для этого гадания берутся обручальное кольцо, соль, хлеб и сахар. Для данного гадания собираются несколько подруг, допускается, что в гадание могут участвовать и замужние дамы. Та, девушка, которая находиться в поиске жениха, ей завязывали глаза. Остальные девушки, брали обручальное кольцо, соль, хлеб и сахар и располагали это все в каждом углу комнаты, для каждого предмета, свой угол. Девушка, у которой завязана глаза, брала крашенное, обязательно освященное яйцо, раскручивала его и толкала в ту сторону, куда ей велит сердце. После того, как яйцо останавливается, снимается повязка с глаз и трактуется гадание. Такое гадание, также могут производить и неженатые парни. если яйцо останавливается ближе к хлебу, то девушку ожидает богатая, обеспеченная жизнь. Состоятельные и щедрые поклонники ей просто обеспечены;

если яйцо останавливается ближе к соли, то девушку ожидают слезы, и потери;

если яйцо останавливается ближе к сахару, то девушку ожидает жизнь, без существенных изменений, все будет спокойно и хорошо;

если яйцо останавливается ближе к обручальному кольцо, то девушку ожидает в этом году, или предложение руки и сердца или будет свадьба. Пасхальное гадание на пасхальных куличах, для каждого члена семьи В Чистый четверг, когда замешивается тесто для праздничных пирогов или пасхальных куличей, и в тот момент, когда вы разделяете тесто на порции для каждого отдельного кулича, вы должны загадать на каждый кулич, имя каждого члена семьи, на которого хотите получить предсказание. После того, как вы обозначили куличи, ставьте в духовку или печь. Когда куличи будут готовы, доставайте их из пекарни и внимательно рассмотрите получившиеся куличи. Выпеченный кулич покажет, какая жизнь ожидает вашего близкого человека в будущем. если кулич получился аккуратный, ровный и с правильными линиями, то вашего близкого человека ожидает удача и успех в жизни;

если кулич получился скошенный, потрескавшейся, то вашего близкого человека ожидают потери, неприятности или даже болезнь;

если кулич не получился, не поднялся, или провалился, то для вашего близкого человека, это плохой знак, ему стоит быть осторожным и внимательным. Пасхальное гадание на церковной свече Пасхальное гадание на свече, необходимо проводить до наступления полуночи. Для данного ритуала, необходимо зажечь церковную свечу, которая должна быть освящена в церкви, и смотреть внимательно на пламя свечи: если пламя церковной свечи ровное, то год для вас будет спокойным, без глобальных неприятностей, и означало хороший знак, особенно для замужних дам;

если у пламени церковной свечи, пламя низкое, тусклое, то год для вас будет скучным, и печаль будет постоянно приходить в вашу жизнь. Также в вашей жизни, возможны измены, обман и предательства;

если пламя церковной свечи коптит, «требыхается», то год для вас будет наполнен одиночеством, и вообще считается нехорошим, плохим знаком. Пасхальное гадание на свежем яйце В Пасхальный вечер, девушка, которая хотела узнать о своем будущем, капала три капли из яйца на крутой кипяток в чашку или в тарелку. По тем фигуркам, которые получались в воде, определяется будущее. Пасхальное гадание на крашеном яйце Девушка, которая хотела знать свое будущее, брала яйцо, разрезала аккуратно его, и внимательно рассматривала его. Если желток яйца близко расположен к краю, то тем быстрее девушка выйдет замуж. Если яркий желток, тем счастливее будет брак. Если желток яйца полностью не проварился, «неправильный», то девушка замуж еще скоро не выйдет.