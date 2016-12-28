Партийцы Якутии утвердили список делегатов на XVI съезд «Единой России»

В ходе отчетно-выборной конференции 24 декабря определились делегаты на XVI съезд партии «Единая Россия», который состоится в Москве 21-22 января.

В повестку вошли отчеты регионального политического совета и региональной контрольной комиссии, избрание секретаря, состава политсовета и контрольной комиссии. Напомним, что Александр Ноговицын большинством голосов депутатов отчетно-выборной конференции вновь избран секретарем якутского регионального отделения Партии.

Открытым голосованием были избраны шесть делегатов, которые поедут на XVI съезд партии. В состав якутской делегации вошли председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, глава Анабарского улуса Иван Семенов, директор Айхальского ГОК Равиль Санатулов, замглавы Малтанинского наслега Горного улуса отделения Альбина Алексеева, председатель районного Совета депутатов Вилюйского района Гаврил Корякин, глава Верхневилюйского улуса Владимир Поскачин.

На сегодняшний день в республике насчитывается 30 282 членов партии, объединенных в 715 первичных и 36 местных отделений.