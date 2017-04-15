Парламентарии Якутии и Кыргызстана будут сотрудничать

Вопросы, касающиеся сотрудничества Кыргызстана и Якутии, были обсуждены на встрече председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Александра Жиркова со спикером Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбаем Турсунбековым, которая состоялась 14 апреля.

В частности, стороны отметили необходимость активизации двустороннего партнерства в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах, а также выразили готовность и в дальнейшем оказывать содействие в развитии регионального сотрудничества.

В ходе мероприятия Александр Жирков вручил Торага Чыныбаю Турсунбекову книгу с переводом рассказа великого писателя Чингиза Айтматова «Белый дождь» («Илгэлээх ардах»).