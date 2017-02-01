Парламентарии Якутии и Красноярского края будут сотрудничать

Красноярские и якутские парламентарии будут сотрудничать в сфере законодательства, в отстаивании интересов края и республики на федеральном уровне. Решено подписать соглашение о сотрудничестве между Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Законодательным Собранием Красноярского края.

В рамках соглашения Парламенты Якутии и Красноярского края намечают взаимодействовать в области совершенствования федеративных отношений, законотворческой деятельности, парламентского контроля над исполнением законов в области оленеводства, рыболовства, транспорта и образования. Стороны будут развивать непосредственные деловые контакты между депутатами, депутатскими объединениями, постоянными комитетами и комиссиями, аппаратами парламентов. О встрече будет доложено на ближайшем заседании Совета Законодательного Собрания Красноярского края.

С 26 по 30 января делегация народных депутатов республики с рабочим визитом посетила Красноярский край.

В состав делегации были включены председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Александр Уаров, Дмитрий Саввин, Иван Андросов, первый заместитель председателя Госкомитета по делам Арктики Иван Павлов, заместитель директора ООО «Хатасский свинокомплекс» Сергей Шестаков.

В рамках визита 27 января в Законодательном Собрании Красноярского края состоялась встреча. «Особое внимание было уделено обмену опытом в сферах рыболовства и аграрного сектора. В частности, обсудили программы субсидирования на развитие сельского хозяйства, вопросы применения современных технологий в этой области и перспективы развития традиционных отраслей экономики Севера: рыболовства и оленеводства. Также были затронуты вопросы производства рыбной продукции с глубокой степенью переработки и использования перерабатывающих мощностей», — рассказал руководитель делегации, председатель Контрольного комитета Ил Тумэна Александр Уаров.

Было подчеркнуто, что для развития сельского хозяйства из бюджета Красноярского края выделяется 960 млн рублей, когда как в Республике Саха (Якутия) из республиканского бюджета предусматривается 10 млрд 700 млн рублей.

В своем выступлении заместитель председателя комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов Красноярского края Валерий Вэнго отметил, что в Якутии реализуются эффективные меры господдержки оленеводства: «Законы, принятые Ил Тумэн в сфере оленеводства, станут примером для принятия аналогичной законодательной базы в Красноярском крае».

Стоит отметить, парламент разрабатывает проект закона «О развитии сельского хозяйства в Красноярском крае».

В ходе обмена опытом были рассмотрены условия, направленные на развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Во время визита якутские парламентарии также ознакомились с работой сельхозпредприятий края.

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