Парламент Якутии: Необходимо создать единый центр мониторинга вечной мерзлоты

В Якутии должен быть создан единый центр мониторинга, куда бы стекалась вся информация, касающаяся изменения вечной мерзлоты и экологической обстановки на территории республики, ведущий инженер Института физико-технических проблем Севера СО РАН Сергей Шишкин озвучил свое предложение к законопроекту об охране и использовании вечной мерзлоты. Напомним, парламентарии Якутии предлагают защитить законом охрану и использование вечной мерзлоты.

Ольга Банщикова, руководитель отдела мерзлотного контроля Управления государственного строительного и жилищного надзора республики, поддержала предложение, в таком центре могли бы работать технические эксперты. Один из разработчиков законопроекта Эдуард Романов отметил, что такой аналитический центр мог бы заниматься не только анализом, но и долгосрочным прогнозом.

«Прогнозы учёных по вечной мерзлоте неутешительные, такой центр на несколько лет вперёд может подсказать, как сделать проект, чтобы он не пострадал от таяния вечной мерзлоты и в то же время сам не стал причиной таяния вечной мерзлоты», – отметил он. К примеру, строительство железной дороги на вечной мерзлоте: вечномёрзлые грунты под земляным полотном железной дороги могут оттаять, поэтому земляную толщу предохраняют от оттаивания, сохраняя её в постоянно мёрзлом состоянии.

27 января председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев провёл очередное заседание рабочей группы.

Инициативной группой с участием старшего научного сотрудника института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Александра Фёдорова и генерального директора ООО «SAKHAWAY» Эдуарда Романова разработан соответствующий проект закона, который дорабатывается рабочей группой под председательством Владимира Прокопьева.

Участники совещания обсудили поправки и предложения, поступившие к законопроекту. В частности, свои поправки и предложения к законопроекту прокомментировала руководитель отдела мерзлотного контроля Управления государственного строительного и жилищного надзора республики Ольга Банщикова. Прежде всего, она предложила прописать в законе не только право на реализацию конституционных прав по созданию благоприятной окружающей среды и возможности получать достоверную информацию о её состоянии, но и обязанность по сохранению благоприятной окружающей среды. Кроме того, Ольга Банщикова предлагает внести ряд изменений и дополнений в понятийный аппарат законопроекта, в частности, предложила использовать в законопроекте синонимичные понятия «вечная мерзлота» и (или) «многомерзлотные породы (ММП) – грунты, существующие в мёрзлом состоянии непрерывно более нескольких (3-5) лет.

Также о своих предложениях и поправках к законопроекту рассказали руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора республики Наталья Чусовская, заместитель директора по развитию и инновационной деятельности Института физико-технических проблем Севера СО РАН, руководитель проектов технического мониторинга ТС ВСТО, магистрального газопровода «Сила Сибири» и объектов нефтегазодобычи на Чаяндинском НГКМ Василий Ефимов и другие.

Согласно законопроекту, территориальные органы федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях устанавливают перечень объектов, владельцы которых должны осуществлять мониторинг состояния вечной мерзлоты.

Василий Ефимов отметил, что данная норма требует ведения предприятиями постоянного мониторинга за состоянием вечной мерзлоты. По его мнению, компаниям сложно делать такой мониторинг. Между тем, предприятия, в частности, нефтедобывающие, заинтересованы в проведении геотехнического мониторинга для определения влияния и взаимосвязи своих объектов на вечную мерзлоту. «К примеру, АО «Газпром» уже ведёт такой мониторинг. Наш закон о вечной мерзлоте должен стимулировать, чтобы компании вели именно геотехнический мониторинг», – предложил он.

Владимир Прокопьев сообщил, что все поправки к законопроекту будут оформлены в виде таблицы и направлены членам рабочей группы для замечаний. Следующее заседание состоится на следующей неделе.