Открой «Чудеса кино»: Стартовал прием заявок на детский мультипликационный фестиваль

Благотворительный фонд «Харысхал» приглашает к участию в мультипликационном фестивале «Чудеса кино» детей всех возрастов. Заявки принимаются до 20 мая.

IV детский мультипликационный фестиваль проводит инклюзивная медиа-анимационная студия «Чудеса кино» благотворительного фонда «Харысхал». Для участия в конкурсе приглашаются авторы не старше 18 лет, они могут быть членами детских видеостудий или участвовать от детских садов и школ.

Желающим необходимо заполнить заявку и прислать вместе с мультфильмами по электронной почте: dobrosakha@mail.ru. Готовые работы должны быть в формате АVI, МРG 4, Н264, Microsoft DVPAL. Форму заявки можно скачать на сайте «Харысхал».

Оценивать работы будут профессиональные мультипликаторы, журналисты, писатели и общественные деятели. Награждение победителей состоится 31 мая на торжественной церемонии в рамках празднования Дня защиты детей.