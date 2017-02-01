Отчет правительства: В Оленекском районе снизилась стоимость внутриулусных авиаперевозок

Стоимость авиабилетов по маршрутам Оленек – Жилинда снизилась до 3983 рублей, Оленек — Эйик — до 6442 рублей. Об этом заявил первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников на итоговом отчете о деятельности правительства за 2016 год в райцентре 31 января.



«В рамках регулирования тарифных ставок внутриулусных авиаперевозок стоимость билета по маршруту Оленек – Жилинда снизилась с 6521 до 3983 рублей, то есть на 39%, и по маршруту Оленек – Эйик — с 8190 до 6442 рублей, то есть на 21%», — сообщил Алексей Колодезников.

В ходе выступления первый вице-премьер заявил, что Оленекский район сохраняет положительную динамику почти по всем показателям социально-экономического развития и занимает первое место среди северных улусов республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

«В 2016 году в селе Жилинда введена в эксплуатацию дизельная электростанция, продолжается строительство электростанции в селе Оленек с планируемым вводом в работу в 2017 году», — отметил Колодезников.

По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2016 году в районе расселено 86 человек из 26 жилых помещений. В 2017 году планируется расселить 88 оленекцев.

Первый вице-премьер сообщил, что ключевыми задачами деятельности исполнительных органов государственной власти республики на 2017 год являются снижение уровня бедности на основе усиления адресности и внедрения эффективных мер государственной поддержки.