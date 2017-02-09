Оптоволоконные линии связи придут в Сунтарский улус в 2018 году

Плохое качество услуг сотовой связи и интернета — острая проблема в каждом населенном пункте Сунтарского улуса.

С 8 февраля в Сунтарском районе стартовал отчет органов исполнительной власти республики перед населением. Правительственная группа под руководством первого вице-премьера — министра сельского хозяйства и продовольственной политики Петра Алексеева встретилась с жителями села Аллага.

Сельчан волнует качество сотовой связи. Местный депутат Ксения Евсеева отметила, что скорость трафика единственного оператора оставляет желает лучшего. В районном центре ситуация такая же.

По словам Петра Алексеева, в следующем году в Сунтарский улус придет долгожданное оптоволокно и скорость интернета существенно улучшится.

Жители села также интересовались повышением заработной платы, долгами ГУП «ЖКХ РС(Я)», компаниями-недропользователями.