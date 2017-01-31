Open Innovations Startup Tour: Студент СВФУ представит очки смешанной реальности

Проект студента Института математики и информатики Северо-Восточного федерального университета Алгыса Булдакова «MixSpace» по созданию очков смешанной реальности поможет сэкономить на покупке дорогостоящих мониторов.

В конкурсе бизнес-проектов Open Innovations Startup Tour студент института математики и информатики университета имени Максима Аммосова Алгыс Булдаков представит очки смешанной реальности. «Использование в IT сфере множества мониторов ограничивает диапазон работы. Это непрактично и финансово затратно. Мы хотим решить этот вопрос с помощью очков, которые будут создавать дисплеи разного формата и в неограниченном количестве в любом пространстве», – рассказывает он.

По словам инноватора, очки будут оснащены такими технологиями, как видеокамера, проектор и сканер, которые с помощью Wi–Fi соединения будут передавать данные на обычный компьютер. «Благодаря очкам картина будет выводиться перед глазами пользователя, а весь процесс будет производиться с помощью компьютера. Они дают возможность управлять цифровой информацией в неограниченном объеме в виду способности создавать условно любое множество голографических экранов и объектов вокруг пользователя, также более свободно, интуитивно и проще в виду высокоточного распознавания движений пальцев рук в пространстве», – поясняет Алгыс Булдаков.

На данный момент разработчики оценивают свой проект на 48 тысяч рублей. «Сейчас мы работаем над разработкой приложения, которая станет основой программного обеспечения очков, также над передачей данных на большой скорости. Планируем в этом году выпустить прототип очков, а в следующем году подготовить 1000 экспериментальных экземпляров», – подытожил студент.