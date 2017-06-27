Онлайн-трансляция: Заседание дискуссионного клуба «Политрук»

В Республиканском медиа-центре сегодня в 14 часов состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Политрук». Тема обсуждения — «Роль политических партий в сохранении межконфессионального и межнационального согласия в республике».

Ведущий: Микаэл Заболотный.

Участники:

– Саргылана Аммосова – председатель Регионального отделения в Республике Саха (Якутия) Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»;

– Ольга Балабкина – заместитель председателя Якутского Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

– Виктор Губарев – первый секретарь Якутского рескома Якутского республиканского регионального отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

– Олег Маклашов – представитель Регионального отделения Всероссийской политической Партии «Родина» в Республике Саха (Якутия);

– Гаврил Парахин – руководитель Якутского регионального отделения политической партии «ЛДПР — Либерально демократической партии России»;

– Прокопий Старостин – руководитель исполкома Якутского регионального отделения в Республике Саха (Якутия) Всероссийской политической партии «Аграрная партия России»;

– Иван Степанов – руководитель Регионального отделения в Республике Саха (Якутия) Политической партии «Демократическая правовая Россия»;

– Римма Хущамова – Председатель Совета городов регионального отделения политической партии «Города России» в Республике Саха (Якутия);

– Милания Чипурина – председатель Регионального отделения общероссийской политической партии «Партия национальной безопасности России» в Республике Саха (Якутия).