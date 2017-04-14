Онлайн-трансляция: Вручение золотой медали РАН доктору Роману Десяткину

В республиканском медиа-центре проходит пресс-конференция по поводу вручения золотой медали РАН имени Василия Докучаева якутскому ученому, доктору биологических наук Роману Десяткину.

На днях Роман Десяткин вернулся с торжественного вручения золотой медали в РАН, которое состоялось в Москве. Это первая награда в науке Якутии такого масштаба.

Участие в пресс-конференции принимает доктор биологических наук Роман Десяткин и председатель Якутского научного центра Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев.

Якутский ученый Роман Десяткин награжден золотой медалью РАН