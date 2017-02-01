Онлайн-трансляция: Презентация книги «250 лет землеустройству Якутии. История в лицах»

В республиканском медиа-центре сегодня, 1 февраля, в 10 часов состоится презентация книги «250 лет землеустройству Якутии. История в лицах».

На мероприятие приглашены представители министерства имущественных и земельных отношений Якутии, Управления Росреестра по РС(Я), филиала Федеральной кадастровой палаты, Общественной палаты республики, Государственного Собрания (Ил Тумэн), администрации главы и правительства региона, окружной администрации Якутска, кадастровых организаций и ветераны землеустройства.