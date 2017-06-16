Онлайн-трансляция: Пресс-конференция участников историко-географической экспедиции «Байкал-Аляска»

В Республиканском медиа-центре сегодня, 16 июня, в 16 часов состоится пресс-конференция участников уникальной историко-географической экспедиции «Байкал-Аляска», повторяющей маршрут первопроходцев и основателей первых поселений в Америке.

Экспедиция призвана рассказать о возможностях и исторической роли каждого региона. Ее участникам предстоит пройти этот уникальный маршрут протяженностью более 11000 км впервые с момента продажи Аляски, состоявшейся 150 лет назад.

Участникам предстоит проехать по территории шести субъектов Российской Федерации: Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Хабаровского края, Магаданской области, Камчатского края и прибыть 30 августа в Анкоридж (США).

Путь от Сибири до Северной Америки на одном единственном парусном катамаране наполнят его сюжет духом приключений, а встречи с колоритными жителями в отделенных уголках страны – эмоциональными человеческими историями.