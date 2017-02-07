Онлайн-трансляция: Открытое родительское собрание о правовом просвещении

В республиканском медиа-центре сегодня, 7 февраля, в 16 часов начнется открытое родительское собрание «Правовое просвещение как основа формирования родительской ответственности». Его участники познакомятся с опытом общественных организаций по правовому просвещению, рассмотрят формы формирования правовой грамотности, определят основные механизмы правового просвещения родителей.

В мероприятии принимают участие:

Ким-Кимэн Александр Николаевич — председатель Конституционного суда Якутии;

Ноев Афанасий Иванович — председатель Общественного совета министерства образования и науки Якутии;

Шилова Оливия Пановна — руководитель отдела по семейной политике министерства по делам молодежи и семейной политике РС(Я);

Яшина Ольга Анатольевна — руководитель отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки;

Соловьева Анна Афанасьевна — уполномоченный по правам ребенка Республики Саха (Якутия);

Коновалов Антон Юрьевич — руководитель Всероссийской ассоциации школьных служб примирения.