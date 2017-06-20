Онлайн-трансляция: Круглый стол «За счастье жить благодарю!»

В Республиканском медиа-центре сегодня в 14.30 состоится торжественное награждение победителей в рамках круглого стола, организованного Якутской медицинской палатой по социальному проекту «За счастье жить благодарю!». Акция является своеобразным рейтингом врачей и медицинских работников республики.

В марте стартовала акция «За счастье жить благодарю!». Во всех отделениях почтовой связи республики были доступны открытки благодарности. Любой якутянин мог выразить слова признательности своему врачу, который помог ему в трудной жизненной ситуации или следит за его здоровьем на протяжении многих лет.

Организаторами акции выступают Якутская медицинская палата, Республиканский информационно-издательский холдинг «Сахамедиа» и медиа-холдинг «Ситим» при поддержке «Почты России».