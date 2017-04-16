Ольга Балабкина: Воскресение Христово символизирует торжество жизни, добра и света

Заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Ольга Балабкина поздравила служителей Якутской и Ленской Епархии, всех православных жителей республики со светлым праздником Христова Воскресения.

«Воскресение Христово символизирует спасение мира и человека, торжество жизни, добра и света. Праздник Светлой Пасхи напоминает нам о духовных ценностях, помогает раскрыть лучшие человеческие качества. В этот день нет места злобе и недобрым мыслям, каждый верующий стремится сделать мир чище и прекрасней, добрее и красивее, жить в гармонии с окружающей природой, людьми, населяющими нашу многонациональную республику.

Пусть праздник станет для всех нас источником душевных сил и созидательного труда, наполнит сердца радостью и самыми добрыми чувствами. Желаю Вам здоровья, многих и плодотворных лет, душевных сил и успехов в выполнении высокой миссии. Христос Воскресе!» — отметила она.