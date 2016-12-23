Олег Карасев: Стратегия-2030 может стать примером для других регионов России

В преддверии научно-практической конференции «Республика Саха (Якутия) – 2030/2050: Стратегия успеха», которая состоится 23 декабря, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой статистики экономического факультета МГУ имени Ломоносова Олег Карасев рассказал журналистам о работе над важнейшим стратегическим документом.

Во время работы над Стратегией-2030 эксперты исследовали сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Якутии на период до 2035 года. Разработчиком стал экономический факультет МГУ имени Ломоносова.

«Мы детально проанализировали тенденции развития мировой социально-экономической системы, геополитические возможности, риски, угрозы развития тех рынков, которые представляют наибольший интерес для Якутии, открывают перспективы. Это топливо-энергетические ресурсы, редкоземельные элементы, полезные ископаемые — алмазы, драгоценные металлы. Посмотрели тенденции развития сельского, лесного хозяйств, транспорта, сектора информационно-коммуникационных технологий и так далее. Сформулировали достаточно широкий круг предложений, которые учли при разработке. Также постарались максимально увязать нашу работу по сценарным условиям для республики с теми прогнозами, которые ведутся на федеральном уровне», — отметил Олег Карасев.

«Отрадно, что проект прошел широкое обсуждение с участием представителей общественности, бизнес-сообщества, научных кругов. Конечно, любой документ можно критиковать, но Стратегия-2030 заслуживает большого внимания и может служить ориентиром для других регионов, поскольку в ней заложены некоторые, на мой взгляд, очень правильные базовые идеи. Например, человек — не производительная сила или потребитель, а личность, созидатель», — подчеркнул эксперт.