Объявлен конкурс среди муниципальных образований

В целях организации системной работы по выявлению, обобщению и распространению успешного опыта муниципального управления с 2017 года стартует всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика».

В конкурсе вправе участвовать городские округа (городские округа с внутригородским делением), городские и сельские поселения, распределяемые по следующим категориям участников конкурса:

а) I категория — городские округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения;

б) II категория — сельские поселения.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

— муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами;

— обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к участию в местном самоуправлении в других формах.

Конкурс проходит в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Региональный этап конкурса объявлен с 31 марта 2017 года. Прием заявок осуществится с 31 марта по 30 апреля текущего года в департаменте по вопросам местного самоуправления администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия), по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 11, каб. 52.

Справки по тел: 8(4112)508239, 508118, 508124, 508240

Информация о конкурсе размещена на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия) в разделе «Местное самоуправление».