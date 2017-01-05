Обсуждены предварительные итоги деятельности ГоскомАрктики за 2016 год

В режиме видеоконференции с главами арктических и северных районов Якутии состоялось заседание коллегии Государственного комитета по делам Арктики.

С основным докладом «О предварительных итогах деятельности Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики за 2016 год и основных задачах на 2017 год» выступил председатель ведомства Алексей Киселев.

Он озвучил основные достигнутые показатели по реализации комплексной программы социально-экономического развития арктических и северных районов республики, традиционным отраслям Севера, рыболовству.

Уточненные объемы финансирования мероприятий комплексной программы на 2016 год по состоянию на 1 ноября составляют 6 млрд. 581 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 1 млрд 953 млн рублей, государственного бюджета республики — 2 млрд 861 млн рублей, бюджета муниципальных образований — 24,5 млн рублей, внебюджетных источников — 1 млрд 741 млн рублей.

В 2016 году из запланированных 56 основных мероприятий исполнялись 52.

Что касается традиционных отраслей Севера, то отмечено, что на 22 декабря 2016 года по оперативным данным управлений сельского хозяйства улусов, численность поголовья оленей в Республике Саха (Якутия) составляет 159 тысяч 367 голов или 102 % к началу 2016 года (156 011 голов) и 100% к плану (159 132 головы). Важенок и сыриц 69 тысяч 878 голов или 44 % к общему поголовью.

Впервые после четырехлетнего спада поголовья оленей положение стабилизируется и прогнозируется выполнение плана поголовья оленей в районе 159 тысяч голов.

Плановые параметры по поголовью оленей за отчетный период выполняют оленеводы Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Жиганского, Нерюнгринского, Нижнеколымского, Оймяконского, Оленекского, Среднеколымского, Усть-Майского, Усть-Янского, Эвено-Бытантайского улусов.

К сожалению, снижение поголовья оленей по сравнению с началом 2016 года отмечено в Алданском (на 5%), Вилюйском (на 17%), Кобяйском (на 10%), Момском (на 20%), Томпонском (на 4%), Олекминском (на 6%) районах.

ГоскомАрктики провел работу по внесению изменений в закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства». Изменения коснулись методики расчета субвенций на развитие северного домашнего оленеводства. На сегодняшний день ее размер зависел от фактической численности работников оленеводства, количества стад в муниципалитете. С 1 января 2017 года определяющим станет поголовье оленей в сельскохозяйственных предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в зависимости от размеров стад по природно-климатическим зонам, установленных постановлением правительства республики. Новый механизм позволит эффективно и рационально использовать государственные средства, увеличить поголовье оленей и уровень товарности производства продукции оленеводства, обеспечить рост заработной платы работников отрасли. Всё это станет стимулом для оленеводов по сохранению и увеличению количества оленей.

Рыболовецким хозяйствам распределено квот и рекомендованных объемов на промышленный вылов рыбы в объеме 7 027 тонн.

С учетом среднегодового уровня освоения квот, правительством установлено задание в объеме 4 966 тонн. По предварительным данным управлений сельского хозяйства, вылов рыбы прогнозно составит 4 807 тонн.

В связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями на основных промысловых реках, хозяйства не смогли полностью выполнить плановые объемы по ценным видам рыб – омуля, чира и ряпушки. Учитывая это, Госкомитетом была проведена работа с хозяйствами по увеличению вылова малоценных видов рыб. Выполнение параметров вылова прогнозируется на уровне 97-100%.

Необходимо отметить, что стабильные объемы вылова показывают СПК КРО «Ярок», СХПК «Жиганский», СХПК «Аллаиховский», СПК КРО «Турваургин», СХПК «Усть-Яна», СПК КРО «Юкагир», СПК «Алгыс», МУП «Булунское», ООО «Тит Ары» (выполнение на уровне 100 %).

И в заключение доклада Алексей Киселев обозначил основные задачи на 2017 год.

Во-первых, в рамках реализации мероприятий комплексной программы внедрить 60 производственных, 2 социальных и 7 объектов коммунальной инфраструктуры. Решен извечно больной вопрос – финансирование на строительство животноводческого комплекса в Эвено-Бытантайском районе в 2017 году. Необходимо отметить еще одно важное решение – предусмотрены дополнительные средства в размере 22 млн рублей на улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности, в том числе работников отрасли оленеводства. Министерству сельского хозяйства необходимо упростить механизм предоставления поддержки для северных и арктических районов.

Во-вторых, в течение 2017 года перед хозяйствами стоит задача внедрить усовершенствованную методику составления технологической карты стадного содержания оленей, выплачивать заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда республики и ни в коем случае не допустить сокращения работников.

Главам улусов и руководителям управлений сельского хозяйства необходимо усилить контроль по соблюдению всех норм технологической карты, а также усилить контроль над целевым использованием средств субвенции, особое внимание уделить в части начисления заработной платы работникам оленеводства.

По итогам первого полугодия госкомитетом будет проведен анализ субсидий, субвенций на развитие северного домашнего оленеводства, в результате которого выявятся проблемные стороны и будут проведены работы по их устранению.

В третьих, проводятся работы по внесению изменений в комплексную программу в соответствии с принятым бюджетом республики на 2017-2019 годы.

И, конечно же, главнейшими задачами являются выполнение параметров федеральных и республиканских государственных программ и достойное проведение Всероссийского съезда оленеводов, проведение которого одобрено Минсельхозом России.