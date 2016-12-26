Общество «Знание» Якутии становится общественно-государственной просветительской организацией

24 декабря 2016 года состоялась первая конференция регионального отделения «Российского общества «Знание» в Республике Саха (Якутия). Среди основных задач, которые стоят перед новым отделением — развитие гражданского общества, повышение уровня образования и духовно-нравственного воспитания граждан.
Председатель регионального отделения Петр Николаев рассказал участникам конференции о цели и задачах организации, изменении статуса лекторов и необходимости обновления просветительской работы.
В ходе мероприятия был избран руководящий орган организации, обсужден предварительный план работы на 2017 год. Решением конференции изменился состав совета. В него включены представители районов Якутии Февронья Федорова (Усть-Алданский), Наталья Речистер (Алданский) и Елена Калашник (Нерюнгринский).
Кроме того, на конференции согласован состав экспертного совета старейшин, куда вошли авторитетные члены действующей Общероссийской общественной организации – Общество «Знание»: профессор СВФУ Виктор Михайлов, заслуженный юрист России и Якутии Макар Яковлев, почетный президент Якутского отделения общества «Знание» Василий Иванов и другие.
Выступавшие на конференции руководитель департамента внутренней политики АГиП Василий Гуляев, первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Савва Михайлов рассказали о перспективах совместной деятельности государства и общества и подтвердили полную поддержку деятельности новой организации.