Общество «Знание» Якутии становится общественно-государственной просветительской организацией

24 декабря 2016 года состоялась первая конференция регионального отделения «Российского общества «Знание» в Республике Саха (Якутия). Среди основных задач, которые стоят перед новым отделением — развитие гражданского общества, повышение уровня образования и духовно-нравственного воспитания граждан.

Председатель регионального отделения Петр Николаев рассказал участникам конференции о цели и задачах организации, изменении статуса лекторов и необходимости обновления просветительской работы.

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В ходе мероприятия был избран руководящий орган организации, обсужден предварительный план работы на 2017 год. Решением конференции изменился состав совета. В него включены представители районов Якутии Февронья Федорова (Усть-Алданский), Наталья Речистер (Алданский) и Елена Калашник (Нерюнгринский).

Кроме того, на конференции согласован состав экспертного совета старейшин, куда вошли авторитетные члены действующей Общероссийской общественной организации – Общество «Знание»: профессор СВФУ Виктор Михайлов, заслуженный юрист России и Якутии Макар Яковлев, почетный президент Якутского отделения общества «Знание» Василий Иванов и другие.

Выступавшие на конференции руководитель департамента внутренней политики АГиП Василий Гуляев, первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Савва Михайлов рассказали о перспективах совместной деятельности государства и общества и подтвердили полную поддержку деятельности новой организации.

11 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ №617 «О создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». Документ создал условия для более эффективного партнерства гражданского общества и государства в просветительской деятельности. В связи с этим действовавшая с 1947 года организация «Общество «Знание» на XVII съезде, состоявшемся 6 июня 2016 года, приняла решение о прекращении деятельности. Лекторы общества «Знание» активно включились в создание новой общественно-государственной просветительской организации