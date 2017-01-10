Обеспечение топливом энергообъектов под контролем энергетиков Якутии

Персонал АО «Сахаэнерго» в период праздничных выходных дней обеспечил стабильное безаварийное энергоснабжение якутян в зоне своей ответственности. Энергетики продолжают работу в режиме постоянного контроля состояния энергообъектов и завоза топливно-энергетических ресурсов, поддерживается оперативное взаимодействие с местными муниципальными образованиями и министерством ЖКХ и энергетики республики.

В связи с аномально теплой погодой и обильными снеговыми осадками автозимник в этом сезоне откроется значительно позже, чем в прошлом году. Из-за снижения запасов топлива на электростанции отдаленного села Колымское Нижнеколымского улуса 7 января в населенном пункте был введен режим ограничения электроснабжения населения до 30% от общей нагрузки. Теплоснабжение котельными ГУП «ЖКХ РС(Я)» осуществляется в обычном режиме.

На сегодняшний день с помощью гусеничных вездеходов и снегоходов доставлено 3 тонны топлива. А также решается вопрос перевозки топлива вертолетом. В дальнейшем до открытия автозимника завоз топлива будет осуществляться малотоннажной, вездеходной техникой.