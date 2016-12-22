Нюрбинские пожарные спасли шесть человек

Шесть человек, в том числе двое детей, оказались заложниками якутских морозов, когда вчера между р. Марха и селом Хатын-Сысы Нюрбинского района сломался автомобиль «Toyota Corolla».

На пульт отряда противопожарной службы №26 Нюрбинского улуса поступило телефонное сообщение от начальника караула МПЧ-6 Демида Докторова 21 декабря в 21 ч.11 мин.

Незамедлительно к месту вызова выехало 1 отделение малочисленной пожарной части-6 по охране села Хатын-Сысы на автомобиле АЦ 8-40- 6/6.

Прибыв на место поломки автомобиля, женщин и детей пересадили в пожарный автомобиль и отбуксировали поломанный автомобиль в село. В результате инцидента пострадавших нет.