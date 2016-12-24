Новые тома серии «Пути великих свершений» презентовали во Владивостоке

В Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького прошла презентация новых томов серии исторических альбомов «Пути Великих Свершений», сообщили ЯСИА в постоянном представительстве Якутии по ДФО.

Тома «Якутия познает себя» и «Из глубин древности» посвящены подробному рассказу о Великой Якутской экспедиции Академии наук СССР 1925–1930 годов — природным, биологическим и человеческим ресурсам, поиску и добыче полезных ископаемых, антропологии, этнографии и истории, культуре и обычаям народов, проживающих в Якутии.

Если первый том серии, изданный в 2012 году, начинается основанием в 1632 году города Якутска, ставшего форпостом дальнейшего продвижения России к Тихому океану, то с выходом 5 и 6 томов, где описываются события уже 1930-х годов, завершается практически вся история Дальнего Востока со времен прихода русских первопроходцев до нового времени.

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Открывая презентацию, директор Приморской краевой библиотеки имени Горького Александр Брюханов отметил, что Якутия возвращается к своей подлинности, и все то, что было наработано экспедицией, получило высокую оценку, являясь своеобразным научным подвигом. Итоги экспедиции сыграли огромную роль в социально-экономическом развитии республики и повлияли на развитие страны.

Гости презентации отметили выстроенность материала и возможность увидеть полузабытые исторические очерки, архивные материалы и чертежи участников походов экспедиций.

Объёмное издание выпущено ограниченным тиражом издательством «Русский Остров» совместно с издательско-полиграфический комплексом «Дальпресс» города Владивостока, в уникальной форме изложена значимая тема освоения территорий России и роли Якутии в этом процессе.

Заслуга слаженного творческого коллектива издательского дома «Русский Остров», которому в этом году исполнилось 15 лет, была отмечена главой республики Егором Борисовым и вице-спикером Ил Тумэна Ольгой Балабкиной.

В дальнейших планах творческого коллектива – выпуск дополнительных томов, посвященных казачеству, духовенству и другим подвижникам, благодаря которым осваивались Дальний Восток и восточная Арктика, шло освоение Северного морского пути, открывались и осваивались алмазные, золотоносные и угольные месторождения.