«Якутский казачий полк» проведет Новый год для детей в Якутске

Казаки общества «Якутский казачий полк» при поддержке министерства по развитию институтов гражданского общества республики сегодня проведут «Атаманскую рождественскую елку» для ребят из детского дома «Берегиня», республиканской специальной школы-интерната № 2, детей национально-культурных объединений Якутска и поселка Жатай.

Детский праздник пройдет в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского. Маленьких гостей ждет волшебное театрализованное музыкальное представление, после которого состоится встреча с казачьими Дедом Морозом и Снегурочкой. Детишек порадуют новогодними играми и праздничными забавами, а в завершение праздника казаки будут вручать сладкие подарки. Члены Якутского казачьего полка познакомят детвору с историей казачества, расскажут, какую роль сыграли казаки в судьбах России и Якутии.

«Этот новогодний праздник в Доме дружбы имени А.Е. Кулаковского даст старт мероприятиям, запланированных в честь 385-летия вхождения Якутии в состав России», — сообщают в Якутском казачьем полку.