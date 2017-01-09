Новогодние праздники в Якутии прошли без аварий в ЖКХ и энергетики

Праздничные дни обошлись без серьезных аварий в системе ЖКХ и энергетики. Для обеспечения стабильной работы объектов коммунального и энергетического комплекса проведен ряд мероприятий.

В министерстве ЖКХ и энергетики республики в новогодние праздники было организовано ежедневное дежурство сотрудников на рабочих местах. Аварийные бригады предприятий ЖКХ и энергетики в круглосуточном режиме следили за функционированием коммунальной системы. Также проведены внеплановые проверки готовности дежурных и аварийных бригад. Данные мероприятия позволили значительно сократить количество технологических нарушений и обеспечить населению спокойные праздники.

По сравнению с прошлым годом в аналогичный период с 1 по 9 января, отмечается снижение технологических нарушений. Всего за новогодние праздничные дни зафиксировано 19 технологических нарушений, в основном на объектах энергетики — 18, причинами которых стали сильные ветровые нагрузки. Все отключения оперативно устранялись в кратчайшие сроки. Работа котельных не останавливалась, все объекты теплоснабжения обеспечены резервными источниками питания. Если говорить о теплоснабжении, то в данный период произошло одно технологическое нарушение в поселке Чульман, где по причине некачественного угля на Чульманской ТЭЦ произошло понижение температуры теплоносителя. Совместными оперативными действиями дежурных министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) и администрации МО «Поселок Чульман» организованы мероприятия по доставке топлива. В тот же день на станции была произведена замена угля, температурный график был восстановлен.