Ночная распродажа от ЭПЛ: Сияй в бриллиантах от 1 800 рублей

«ЭПЛ. Якутские бриллианты» поздравляет жителей Якутии с наступающим Новым Годом и дарит всем клиентам Новогоднюю скидку на 60 % c 19 по 31 декабря. И по многочисленным просьбам салоны ЭПЛ с 26-30 декабря будут работать до 22:00 вечера.

В фирменных салонах ЭПЛ витает настроение праздника и тепла. Здесь подарок с настоящими якутскими бриллиантами можно подобрать от 1 800 рублей. Также, с 25 по 28 декабря салоны ЭПЛ дарят всем жителям и гостям Якутска бриллиантовую ночь распродаж, где свободное от работы время вы можете насладиться изысканными изделиями с бриллиантами и выбрать подходящий подарок.

Порадуйте своих близких и родных изысканными подарками, которые хранят в себе семейные традиции и подарят счастье, путь к успеху своему владельцу.

Новогодняя коллекция уникальных украшений с якутскими бриллиантами, сияющими всеми гранями, и переливающийся богатый оттенок королевского якутского изумруда – хромдиопсида, обрамленного чистейшими якутскими бриллиантами, не оставят равнодушными никого. Цены на новогоднюю бриллиантовую коллекцию начинаются от 1800 руб.

Профессиональные сотрудники салона помогут приобрести бриллиант вашей мечты и при этом уложиться практически в любой бюджет. Это возможно, так как вы попадаете в настоящий «бриллиантовый рай» с бесконечным выбором якутских бриллиантов любого размера, формы, чистоты и цвета.

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Подарок с чистейшими бриллиантами является великолепным вариантом для тех, кто хочет продемонстрировать свой статус и проявить любовь, уважение к человеку, которому этот предназначен подарок. Украшение с бриллиантами могут передаваться по наследству, стать настоящей семейной реликвией. Бриллианты способны открывать все закрытые двери и достучаться даже до самых каменных сердец.

Фирменных салоны «ЭПЛ. Якутские бриллианты» находятся по адресам:

ул. Ойунского, 4 тел.: (4112) 36 47 15

Пр. Ленина, 9/3 тел.: (4112) 42 06 57