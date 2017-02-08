Нерюнгринцы удовлетворены работой правительства Якутии

Традиционно в числе первых представителям органов исполнительной власти в Нерюнгри был задан вопрос о неисполнении Пенфондом РФ решений судов о применении при начислении пенсий северного коэффициента 1,7, вынесенные в 2002-2005 годах. По заверению вице-премьера Игоря Никифорова, правительство Якутии не забыло о бедах и чаяниях пенсионеров и делает все возможное, чтобы им помочь.

«Почему правительством республики не принимается никаких мер в этом направлении? – интересовались пожилые люди. Игорь Никифоров отметил, что работа с целью оказания помощи в решении этого вопроса продолжается.

«На сегодняшний день есть два пути решения данной проблемы, — сказал он. — Первое – обратиться напрямую к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой дать прямые поручения соответствующим структурам по исполнению имеющихся на руках у пенсионеров судебных решений. Второй путь – это совместно с нерюнгринскими народными избранниками обратиться к депутату Госдумы Галине Данчиковой и вместе с ней отработать вопрос».

Не обошли своим вниманием нерюнгринцы и сферу здравоохранения района. В частности, один из вопросов касался отказа работников скорой медицинской помощи заниматься транспортировкой лежачих больных в машину «скорой», чтобы впоследствии доставить их в лечебное учреждение. Как пояснила руководитель департамента Минтруда и соцразвития региона Анастасия Аккуратова, транспортировка больных не входит в перечень государственных услуг. В бригадах скорой помощи работают в основном фельдшеры-женщины, которые не могут физически доставить лежачего больного до машины. В настоящее время, по словам Аккуратовой, рассматриваются изменения в действующее федеральное законодательство, согласно которым, услуга по перевозке инвалидов и детей-инвалидов будет включена в перечень госуслуг.

Интересовалось население и тем, почему их территория была исключена из перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по северному завозу. Как пояснила вице-спикер Государственного Собрания (Ил Тумэн) Ольга Балабкина, Нерюнгринский район, имеющий развитую транспортную схему, никогда не входил в перечень районов с ограниченными сроками завоза грузов (продукции). Данный перечень территорий Крайнего Севера составляется для оказания государственной поддержки: досрочного завоза продуктов, медикаментов, одежды, промышленных товаров, а также для регулирования торговых надбавок на нефтепродукты и никоим образом не предполагает отмены так называемых «северных льгот».

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Горожан также интересовала методика расчета прожиточного минимума для населения, в том числе для пенсионеров. Как пояснил руководитель правительственной группы Игорь Никифоров, данный вопрос находится в компетенции федеральных органов власти. Размер прожиточного минимума рассчитывается с учетом зон территориальности субъекта.

Спрашивали нерюнгринцы и о применении повышающих коэффициентов при начислении платы за коммунальные услуги потребителям, не установившим индивидуальные приборы учета водопотребления. Прозвучали вопросы по регулированию работы индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, не предоставлению детям из многодетных и социально незащищенных семей льгот на оплату посещений спортивных и культурных учреждений района, срокам выплаты средств собственнику за проданное муниципалитету жилье, дальнейшей судьбе летнего оздоровительного лагеря «Мужество».

Подводя итоги отчета исполнительных органов государственной власти республики в Нерюнгринском районе, жители муниципального образования единогласно признали работу правительства в 2016 году удовлетворительной.