Нерюнгринским таможенного постом в 1 квартале оформлено более 8000 накладных на экспорт угля

В 1 квартале 2017 года нерюнгринские таможенники пополнили федеральный бюджет на 35,3 млн рублей, выполнив плановое задание более чем на 101,8%.

Было оформлено 143 декларации на товары общей массой 32,4 тыс. тонн, стоимость грузовых отправлений составила 3,2 млн долларов США. В регионе деятельности таможенного органа оформлено 547 транспортных средств (железнодорожных вагонов), 3 международных почтовых отправления.

Таможенным постом выполнялась работа по реализации на таможенном посту технологии автоматической регистрации деклараций на товары (ДТ). По данной технологии зарегистрировано 49 деклараций, что составило 35% от общего количества ДТ, поданных в таможенный орган.

Было оформлено более 8000 штук железнодорожных накладных (на экспорт каменного угля), по декларациям на товары выпущенных в Центральной энергетической таможне по технологии удаленного выпуска энергоносителей с энергетическими таможенными постами.

Должностными лицами поста осуществлялся контроль за фактическим перемещением нефти, наблюдение за показаниями приборов учета нефти и снятие показаний об объеме нефти экспортируемой в Китай по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» на приемо-сдаточном пункте «Джалинда» в селе Джалинда Амурской области.

В соответствии с постановлением правительства России от 28 декабря 2016 года было принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия». В настоящее время крупнейшими угольными предприятиями региона осуществляется комплекс мер, для осуществления внешнеэкономической деятельности с использованием преимуществ ТОСЭР. Нерюнгринский таможенный пост на постоянной основе оказывает консультационную поддержку резидентам ТОСЭР, а также осуществляет доведение проблемных вопросов до руководства Благовещенской таможни.