Нерюнгринский район отметил достижения сотрудников «Мечел»

Сотрудники компаний Группы «Мечел» – АО ХК «Якутуголь» и ООО «Эльгауголь» – отмечены среди лучших на торжественном собрании, посвященном подведению итогов социально-экономического развития Нерюнгринского района в 2016 году.

В торжественном мероприятии в Центре и культуры им. А.С. Пушкина приняли участие представители всех трудовых коллективов и общественных организаций района.

Подводя итоги ушедшего года, глава муниципального образования «Нерюнгринский район» Виктор Станиловский проанализировал работу в различных сферах деятельности района, отметил основные достижения, дал положительную оценку работе угледобывающих предприятий. В своем выступлении он отметил значительное перевыполнение компанией «Якутуголь» производственных показателей по добыче угля и выпуску коксового концентрата, а также выделил работу передовых экипажей компании, досрочно выполнивших плановые показатели по отгрузке и транспортировке угля и горной массы. По итогам года холдинговая компания «Якутуголь» удостоено звания лауреата в номинации «Эффективное управление».

За достижение высоких результатов, а также вклад в социально-экономическое развитие района на собрании награждены лучшие работники «Якутугля» и «Эльгаугля». В номинации «За верность и преданность профессии» отмечены токарь автобазы технологического автотранспорта АО ХК «Якутуголь» Валерий Сливинский и водитель ООО «Эльгауголь» Павел Шмаев. Указом Главы Республики Саха (Якутия) Михаилу Гуку, машинисту бульдозера «Эльгаугля» присвоено почетное звание «Заслуженный горняк РС (Я)» за заслуги в области промышленности, социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд.